台股盤中─過高後量縮整理格局 最快下半周再展攻勢

台股在昨日翻越 11000 點近期高點之後，今 (5) 日盤面呈現量縮整理格局，大盤在平盤上下震盪整理，並由二線蘋果概念股如康控、玉晶光 (3406-TW) 成為盤面的焦點，但預估整理時間不會太久，不排除在本周下半周重啟多頭攻勢。

證券分析師張陳浩指出，台股昨日由蘋果概念股的三王大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 及鴻海 (2317-TW) 力拱指數站上 11000 點之後，大盤今呈現量縮整理，被動元件、矽晶圓類股休息整理，但在大盤技術線型呈現多頭排列的同時，預估整理時間不會太久，不排除在本周下半周重啟多頭攻勢，集中市場加權股價指數上看 11270 點的前波高點。