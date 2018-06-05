過敏女鼻塞鼻涕流不停 鼻息肉作祟

（中央社記者趙麗妍台中5日電）35歲陳小姐為過敏體質，季節交替時會鼻塞、流鼻水、打噴嚏，去年秋天，她發現鼻腔的分泌物變得濃稠，檢查發現鼻竇開口處長了鼻息肉，影響鼻分泌物的引流，鼻竇塞滿濃鼻涕。

大甲李綜合醫院耳鼻喉科醫師周英樑今天表示，有過敏體質的陳小姐，發現鼻腔的分泌物變得濃稠，還有口臭、頭痛、嗅覺下降等症狀，吃了好幾個月的抗生素、抗過敏藥物，未獲改善，症狀反而加劇，睡覺時出現鼾聲影響家人。

就醫經內視鏡檢查，發現她的鼻竇開口處長了鼻息肉，影響了鼻分泌物的正常引流，使鼻竇塞滿濃鼻涕。經「鼻竇內視鏡微創手術」，將鼻息肉移除並把鼻竇開口加大，同時清洗鼻竇，症狀明顯改善，連同困擾她多年的過敏症狀也減輕許多。