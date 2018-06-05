澳航網站將改台灣標示 澳外長表達關切

（中央社雪梨5日綜合外電報導）澳洲外長畢紹普（Julie Bishop）今天對澳洲航空（Qantas）應中國要求，將網頁及其他資料上的台灣標註為中國領土的決定，表達關切。

畢紹普今天澳航的決定表達關切，她在一份聲明裡指出，民間業者在一般商務運作上有不受各國政府政治壓力的自由。

不過畢紹普也說，澳航決定如何調整自身網頁，是公司內部的事。

中國的民航監管單位4月時給44家航空公司一個5月25日的期限，以移除公司網頁或其他資料上台灣、香港、澳門並非中國領土的標示；美國白宮曾批評中國此舉為「歐威爾式胡言亂語」（Orwellian nonsense）。