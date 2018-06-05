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澳航網站將改台灣標示 澳外長表達關切

中央社2018/06/05 10:59
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社雪梨5日綜合外電報導）澳洲外長畢紹普（Julie Bishop）今天對澳洲航空（Qantas）應中國要求，將網頁及其他資料上的台灣標註為中國領土的決定，表達關切。

畢紹普今天澳航的決定表達關切，她在一份聲明裡指出，民間業者在一般商務運作上有不受各國政府政治壓力的自由。

不過畢紹普也說，澳航決定如何調整自身網頁，是公司內部的事。

中國的民航監管單位4月時給44家航空公司一個5月25日的期限，以移除公司網頁或其他資料上台灣、香港、澳門並非中國領土的標示；美國白宮曾批評中國此舉為「歐威爾式胡言亂語」（Orwellian nonsense）。

路透社報導，在國際航空運輸協會（IATA）昨天於雪梨舉行的年會上，澳航執行長喬伊斯（Alan Joyce）表示，雖然還需額外作業時間，澳航已計劃服從北京的要求。

喬伊斯在會場外告訴記者：「我們打算順應北京的要求，只是需要花點時間才能做到。」

澳航國際行政執行長韋布斯特（Alison Webster）表示，相關決策並非受澳航與中國東方航空的夥伴關係所影響。

包括加拿大航空、德國漢莎航空、英國航空在內的多家航空業者，已應中方要求修改網頁。中國方面在5月25日時表示，已有18家航空修改的網頁。（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1070605

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