新北拆違建 拆除隊長馮兆麟獲模範公務員

（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市政府今天表揚績優及模範公務員，比較引人注意的是近年來大拆違建，較易得罪人的拆除大隊長馮兆麟獲表揚。未來還將指派馮代表新北市角逐中央的全國模範公務員。

新北市長朱立倫今天於市政會議中頒獎表揚107年模範公務人員15人及106年績優人員30人。市府人事處指出，模範及績優人員都是經過市府嚴謹的評選程序，才從眾多優秀同仁中遴選。

其中最受矚目的是拆除大隊大隊長馮兆麟，工務局表示，馮是以公益與民眾福祉執行拆除違建的決心，不但有效遏止新違建的產生，推動「新北美樂地」計畫，活化利用遭違建佔用土地。