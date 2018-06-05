奧客嗆「我VIP要退貨！」　店員火大祭4字絕招擊退她

該名女網友在臉書「靠北奧客」中貼文，開頭直言「這是我從事百貨業七年來不怕被客訴的直接怒罵客人」，接著表示當日一名目測約 40 至 50 歲的女客人，手拿精油空瓶稱「味道我不喜歡」要求退錢，看見現場一台水氧機正特價 3 千多元還附贈千元精油，便一併開口要求把機器算 3 千元賣給她。

當下女網友好聲好氣告知女客，在她購買時已提醒使用過無法退換貨，且瓶內已空也無法退貨，並說明水氧機價格已從 5 千多元降至 3 千多元還附千元精油，這樣的價格已很划算了。但女客人仍堅持「我用了但是味道我就是不喜歡啊，我要退錢，我是 VIP 耶！特價是給其他客人，我 VIP 應該再給我更優惠啊」。

女網友一再表示真的無法退貨、商品也無法再特價，希望對方諒解，但女客人卻直嚷「我就是不喜歡那味道你想怎麼樣，我付錢我就是有權利使用，我不喜歡我也有權利退錢，你就是要讓我退，你們都這樣對待 VIP 客人是嗎」，更將架上產品大力弄亂，堅持若沒退錢、不給折扣就要把商品全丟地上，甚至出言羞辱女網友「你一定是沒有讀大學才會在這站櫃！生意也不會做不會討好客人，當你父母的人真命苦啦！」

一番言行讓女網友理智線瞬間斷裂，對著女客人大吼「夠了！叫什麼叫？在那邊吵，你以為大聲就會贏嗎，不要以為我不出聲就是怕你！給你點面子就跩了是不是，現在開始汙辱人了很會嘴嘛是不是」，見對方還想回嗆馬上打斷繼續，「還想吵什麼！精油都用到快沒了還要拿來退錢！你以為那不用成本啊，你去生一瓶完整沒用過的給我，我就讓你退錢啦！還有香氛機平常原價 5980 ，現在賣 3980 還送你精油，你還跟我殺到 3000 ，你以為有那麼好康的事嗎？」

最後並提出兩條路給女客人選，「第一條就是給我滾 ，另外一條就是你等著上爆料公社啦」，話一說完女客人瞬間面露驚恐默默離開，讓女網友忍不住讚嘆「衷心認為爆料公社這四個字很實用！」文章一出，許多網友紛紛留言「嗆的好，奧客 94 該嗆到爆」、「拜託（可以）趕快讓她上爆料公社嗎？我等不及要看奧客被社會輿論罵翻的樣子了～」直呼嗆奧客真是太療癒了，也有網友回應「還有報警也很好用」、「弄亂架上產品的時候就可以報警了」，建議若再遇到奧客可偷偷錄下對話報警處理。