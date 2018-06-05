安心將配息3.5元創7年新高 現金殖利率逾4%

安心去年合併營收 49.19 億元，年增 5.5%，由於營業成本上升，使毛利率降低 1.36 個百分點至 25.95%，稅後純益 1.68 億元，年減 2.96%，每股純益 (EPS)5.23 元；截至去年底止，全台總店數達 258 家店，較前一年度淨增 12 家店。

連鎖餐飲集團安心食品 (摩斯漢堡)(1259-TW) 今 (5) 日召開股東常會，通過各項決算表冊，每股將配發現金股利 3.5 元，創 7 年新高，以昨 (4) 日收盤價 79.4 元計算，現金殖利率 4.4%，安心指出，後市將持續評估展店，今年以來已淨增加 3 家店。

為了降低人事成本並提升服務效率，安心指出，摩斯漢堡日前領先業界推出全台第 1 台 MIT 自助點餐機，目前全台已布建逾 100 台，同時提供 MOSOrder(行動點餐 APP) 信用卡線上儲值服務，解決顧客須臨櫃點餐和付款問題。

截至去年底，摩斯漢堡全台共有 258 家店，其中北部店占比高達 70%，店數規模僅次麥當勞的 396 家，在西式速食市場中市占 28.86%，安心指出，後市仍將持續展店，但強調各店的特色經營、深耕與社區互動關係。

另一方面，為改善供餐速度，也將持續建置自助點餐機及在廚房等工作站導入 KD(KitchenDisplay)。

至於在海外布局，安心與日本摩斯合作，以六省一市為基礎已進軍大陸市場，短期規劃是站穩六省一市，後續也將與日本摩斯合作發展至其他海外國家新市場，力拚求成為跨足亞洲進而國際的餐飲集團企業。

不過，可觀察到，目前安心在中國的轉投資─廈門摩斯仍呈現虧損狀態，過去 2 年均分別認列逾千萬的虧損，今年第 1 季認列近 300 萬元虧損。