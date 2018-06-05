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核二2號機預備再起動 新北重申安全第一

中央社2018/06/05 11:12
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（中央社記者林長順新北5日電）新北市長朱立倫今天表示，不反對核二廠2號機再次起動，台電及相關單位必須嚴格監督及把關核能安全，並積極面對核廢料處理，大台北地區絕不能成為核廢料最終處置場。

行政院原子能委員會今天表示，核二2號機再轉審查案，審查小組已向台電釐清所有問題，原能會昨天也再到核電廠做最後視察，確認一切安全無虞後，決定同意再轉案。

朱立倫今天在市政會議中強調，不反對核二廠2號機再次起動，但對於核能的安全，請台電公司及相關單位必須嚴格監督及把關，對於核廢料的處理，一定要積極面對，大台北地區絕不能成為核廢料最終處置場。

朱立倫重申，核二廠2號再起動雖可暫時紓解電量供應上的燃眉之急，但用過核燃料處置問題，以及台灣整體電力供應的規劃，才是核能議題最需要被關心與重視的問題，台電及中央應務實檢討整體能源規劃、積極尋找核廢料的解決之道。

新北市核能安全監督委員會在今年3月21日2號機首次重起時即強調，2號機機組老舊，停機逾600天，要求核安不容許風險、安全第一。但重起不到8天，即發生反應爐急停事件引起民眾疑慮，對於核電廠及相關單位的把關責任表達遺憾。

核能安全監督委員會認為，急停後再次發現應改善措施及強化安全尚有3、40個問題，那當初審核時為何沒有落實辦理各項審查工作。因此，對於這次審查後的再起動，要求台電公司要謹慎面對每個環節，一定要確保安全無虞，並強化資訊公開。(編輯:孫承武)1070605

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