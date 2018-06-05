核二2號機預備再起動 新北重申安全第一

（中央社記者林長順新北5日電）新北市長朱立倫今天表示，不反對核二廠2號機再次起動，台電及相關單位必須嚴格監督及把關核能安全，並積極面對核廢料處理，大台北地區絕不能成為核廢料最終處置場。

行政院原子能委員會今天表示，核二2號機再轉審查案，審查小組已向台電釐清所有問題，原能會昨天也再到核電廠做最後視察，確認一切安全無虞後，決定同意再轉案。

朱立倫今天在市政會議中強調，不反對核二廠2號機再次起動，但對於核能的安全，請台電公司及相關單位必須嚴格監督及把關，對於核廢料的處理，一定要積極面對，大台北地區絕不能成為核廢料最終處置場。