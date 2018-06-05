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中央社

別再說回收就好 全球年產90億噸塑膠僅9%再利用

中央社2018/06/05 11:20
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社奧斯陸5日綜合外電報導）聯合國的報告今天指出，人類每年製造90億噸塑膠，但僅9%有被回收，政府應該考慮禁用塑膠，或者對一次性塑膠袋或食物容器課稅，以抑遏汙染浪潮。

路透社報導，這份報告被認為是對政府打擊一次性塑膠措施最全面的評估研究，報告選在今天聯合國世界環境日（U.N. World Environment Day）公布。

報告指出：「全球製造的90億噸塑膠中，僅9%被回收。」「大部分的塑膠最後進了垃圾場、掩埋場或散落周遭環境中。」

根據報告，全球每年使用的塑膠袋數量高達5兆個，若將它們相繼排列，覆蓋面積會達法國領土兩倍。

中國是塑膠包裝垃圾的最大來源，領先歐洲聯盟（European Union）和美國；但人均製造量美國居首，超越日本和歐盟。

這份報告偕同印度政府做成，發布時搭配標語：「無法再用就拒用。」（If you can't reuse it,refuse it.）

聯合國環境規劃署（UN Environment Programme）執行主任索爾海姆（Erik Solheim）在報告中寫道：「塑膠禍及地球每個角落。」

塑膠垃圾不僅殘害海洋中的生命、汙染土地，燃燒時更會釋放有毒化學物。

聯合國旗下環境永續生活（Environment'sSustainable Lifestyle）計畫負責人東達（ElisaTonda）說，對於塑膠袋或聚苯乙烯容器等一次性塑膠製品，超過60國都設有禁令或額外收費規定。

根據報告，祭出減塑禁令後頭一年，30%的國家塑膠袋消耗量大跌、20%則幾乎沒有或完全沒有改變。其餘半數案例中，政府均未能判斷禁令成效。

報告列出幾項建議，包括呼籲改善垃圾分類和回收、透過經濟誘因提倡友善環境的塑膠替代品，以及教育消費者、倡導產品再利用等。（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070605

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