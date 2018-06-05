別再說回收就好 全球年產90億噸塑膠僅9%再利用

（中央社奧斯陸5日綜合外電報導）聯合國的報告今天指出，人類每年製造90億噸塑膠，但僅9%有被回收，政府應該考慮禁用塑膠，或者對一次性塑膠袋或食物容器課稅，以抑遏汙染浪潮。

路透社報導，這份報告被認為是對政府打擊一次性塑膠措施最全面的評估研究，報告選在今天聯合國世界環境日（U.N. World Environment Day）公布。

報告指出：「全球製造的90億噸塑膠中，僅9%被回收。」「大部分的塑膠最後進了垃圾場、掩埋場或散落周遭環境中。」

根據報告，全球每年使用的塑膠袋數量高達5兆個，若將它們相繼排列，覆蓋面積會達法國領土兩倍。