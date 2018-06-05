南部山區一陣雨 南化水庫蓄水稍增

（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南部分地區在昨天下午出現短暫降雨，雖然多數地區雨勢不明顯，但南化水庫集水區降雨量有43毫米，加上由甲仙攔河堰引進流量增加的旗山溪水，可增加台南約5日用水量。

經濟部水利署南區水資源局副局長簡振源今天受訪時表示，南化水庫集水區昨日降雨約43毫米，水庫蓄水量回升到約2072萬立方公尺；但曾文水庫集水區降雨不明顯，曾文與烏山頭兩座水庫的總蓄水量約2000萬立方公尺。

簡振源表示，南區水資源局把握山區降雨旗山溪流量增加機會，由甲仙攔河堰增加水量引入南化水庫蓄存。從6月1日至6月5日上午7時的這段時間，已累計引水達190萬立方公尺。