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中央社

南部山區一陣雨 南化水庫蓄水稍增

中央社2018/06/05 11:21
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南部分地區在昨天下午出現短暫降雨，雖然多數地區雨勢不明顯，但南化水庫集水區降雨量有43毫米，加上由甲仙攔河堰引進流量增加的旗山溪水，可增加台南約5日用水量。

經濟部水利署南區水資源局副局長簡振源今天受訪時表示，南化水庫集水區昨日降雨約43毫米，水庫蓄水量回升到約2072萬立方公尺；但曾文水庫集水區降雨不明顯，曾文與烏山頭兩座水庫的總蓄水量約2000萬立方公尺。

簡振源表示，南區水資源局把握山區降雨旗山溪流量增加機會，由甲仙攔河堰增加水量引入南化水庫蓄存。從6月1日至6月5日上午7時的這段時間，已累計引水達190萬立方公尺。

他說，甲仙攔河堰流量受上游降雨影響變化迅速，降雨增加的河川流量可能在降雨停止後幾小時內迅速下降。甲仙攔河堰管理人員必須先將取水設備設定在自動且適當的狀態並時時監看流量變化，於河川流量增加時把握時機，在保留下游農業用水需求量後將多餘水量引入南化水庫蓄存。

簡振源指出，近日氣象局預報顯示南部山區降雨機會增加，將持續密切與高雄農田水利會聯繫，並掌握午後雷陣雨或者短暫區域降雨機會，機動增加引水進入南化水庫蓄存，且持續作好水情監控與水源調度，以6月底前台南不進入三階限水為管控目標努力。（編輯：陳清芳）1070605

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