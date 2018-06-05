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漢光演習 模擬共軍突擊淡水河遭殲滅

中央社2018/06/05 11:14
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者游凱翔台北5日電）國軍漢光34號演習今天在淡水河實施反突擊、反滲透演練，模擬共軍自淡水河口進犯，國軍出動CM11戰車、標槍飛彈、42迫砲CM22車反擊，死守關渡大橋防線，以確保政經中樞的安全。

國軍漢光34號實彈實兵演練進入第2天，負責北部地區，包括淡水河守備任務的第三作戰區關渡指揮部，上午模擬共軍搭乘快艇從淡水河口進攻，關指部則對河實施反突擊、反滲透演練。

關指部指揮官賴榮傑少將表示，淡水河具有相當重要的戰略地位，從淡水河口至關渡大橋僅8公里，到政經中樞只有22公里，若沒有堅守這道防線，對國家安全違害相當大，因此「關渡大橋是我們死守的最後一道防線」。

賴榮傑說，關指部負責北部地區安全任務，台北港的守護也在作戰計畫中，而淡水河防只是全班作戰中的一項，而河防部隊是24小時全天候戰鬥性質部隊，平常必須不斷勤訓、裝備維護，今天採實人、實車、實務、實作，發揮聯合作戰能力。

今天的演練，首先透過河防指揮管制中心獲取敵情，由指揮官實施作戰指導，並由河防部隊進駐陣地、完成射擊前準備、對河警戒搜索，並由官兵操作20機砲對空警戒。

隨後42迫砲CM22車、CM-11戰車、標槍飛彈車形成多層火網，對河面上的共軍進行射擊，成功殲滅敵軍。

另外，這次的演練全程運用空包彈、煙霧彈及模爆片，藉由所產生的爆破聲、煙硝味，增加仿真臨場感，磨練官兵在戰場實況下的臨戰抗壓能力。（編輯：李淑華）1070605

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