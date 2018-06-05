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中央社

減稅救經濟 美專家：相關效應明年恐減弱

中央社2018/06/05 11:29
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）根據美國全國企業經濟協會（NABE）今天公布的調查，減稅提振經濟成長的效應明年可能開始減弱，2020年恐出現經濟衰退的風險。

法新社報導，全國企業經濟協會訪問45名經濟學家，預測美國2018年國內生產毛額（GDP）平均成長2.8%，明年將滑落至2.6%。

全國企業經濟協會副會長史威孚特（Kevin Swift）說，這些經濟學家「對美國2018年的經濟表現，比3個月前稍不樂觀」。

超過半數（57%）受訪者認為經濟面臨下行風險，與2018年3月的調查形成強烈對比，當時有75%受訪者看好經濟成長。

過去3個月，有關經濟政策的討論主要聚焦於關稅問題和一觸即發的貿易戰。

全國企業經濟協會調查分析師柯克蘭（StevenCochrane）說，川普總統簽署的減稅法案短期可能提振經濟成長，相關效應將於明年減緩。

柯克蘭說，經濟學家也擔心，政府向若干貿易夥伴課徵進口關稅的舉措，恐對經濟成長構成傷害。

半數專家估計，下一次經濟衰退將發生在2019年第4季至2020年中之間。

受訪的經濟學家中，有3/4的人認為，當前的貿易政策將帶來負面影響。

美國上週宣布將對歐盟（EU）、加拿大和墨西哥銷美鋼鋁課徵高額關稅，還揚言要將關稅大刀揮向其他進口商品。

國際貨幣基金（IMF）預測美國今年經濟成長2.9%，明年則為2.7%，低於川普預期的3%以上。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070605

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