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中央社

超值平價宅又來了 最低66萬元買透天厝

中央社2018/06/05 11:28
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北5日電）台灣金聯今年再推超值平價宅，精選全台共88戶的平價宅，最低總價為屏東透天厝的新台幣66萬元，尤其，過去較少推出案件的雙北今年多達28戶，讓民眾不到2000萬元就可入住天母。

台灣金聯董事長鄭明華強調，今年推出的88戶超值平價宅中，以往較少推出案件的雙北地區，其中，台北市共11戶，平均每戶售價約1447萬元，新北市共17戶，平均每戶售價約814萬元，價格均為目前民眾最能接受的範圍，若再加上桃園地區共有21戶，北北桃熱門房產需求地區即占全部案件的56%，物件均相當優質，非常符合民眾需要，相信一定會再次造成搶購熱潮，有購屋需求民眾一定要把握此次難得的申購機會。

鄭明華指出，今年推出的88戶平價宅中，除雙北地區28戶外，其餘縣市共有60戶，平均每戶售價約403萬元，完全符合一般民眾購屋所能承受的金額。尤其，過去7年較少推出住宅案件的雙北地區，今年共有28戶，其中，位於北市和平東路二段的成功國宅高樓層住宅、天母北路黃金地段的住宅，均是性價比非常高的物件，其次，在北市中正、大同、信義、內湖均有物件供民眾選購。

另外，去年幾乎完銷的捷運南勢角站「南方之星」共構的商辦，因應民眾強烈需求，台灣金聯今年再釋出5戶。桃園市物件則分布在桃園、中壢、龍潭、楊梅等地區。

至於中南部案件，台灣金聯公司代理總經理郭文進表示，此次銷售專案活動最低總價為位於屏東潮州中華路透天厝，建物面積58.39坪，只要66萬元，若扣除6萬元的成交禮券，平均1坪約1萬餘元，幸運的話，若能再抽中汽車，還可能小賺一筆。

另外，位於高雄市旗山區大衛營山莊每戶92.8萬元的渡假套房，前年釋出17戶、去年釋出10戶，均銷售一空，台灣金聯今年再度釋出10戶，以滿足去年向隅民眾。

台灣金聯今年推出物件還有台中市興進路公寓、彰化縣溪湖鎮透天、南投市東山路華廈、台南市賢南街華廈、高雄市鳳山區瑞興路華廈、屏東縣潮州鎮太平路華廈等物件，均可供民眾選購。

台灣金聯公司指出，今年是台灣金聯連續第8年舉辦平價宅回饋專案活動，是將過去取自金融機構的不良債權所承受或從法拍市場標購的物件，經整理修繕適合居住的平價宅，以合理的格價出售，協助民眾購屋成家。

台灣金聯指出，有意購買者可在6月6日至27日期間，持身分證件親洽台灣金聯或各業務處，或填妥申請書後郵寄至台北市南京東路二段85號12樓，或各地業務處，並同時繳交相關要約保證金及登記手續費，若有多人登記購買的物件則訂在7月9日辦理公開抽籤決定買主，同時辦理汽車、蘋果i8 plus 64G手機及Dyson居家生活用品抽獎。（編輯：楊凱翔）1070605

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