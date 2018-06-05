四技二專甄選第一階段篩選 通過率8成8

通過第一階段篩選的考生，仍須參加第二階段甄試，考生必須依各校系科（組）、學程所訂截止日完成第二階段報名（含備審資料網路上傳）。

技專校院招生委員會聯合會指出，107學年度第二階段備審資料全面辦理網路上傳，上傳截止日由各校自訂，各校系備審資料分為必繳項目及選繳項目，考生須將每個項目分項製成PDF檔案再逐一上傳，每個項目檔案上限為5MB，每個校系所有審查項目總檔案上限10MB。

為協助考生順利上傳第二階段審查資料，聯合會除了製作操作手冊、報名簡易流程圖及教學影片，同時也將考生操作資料上傳過程及常遇的問題製成Q＆A，並公布於網站上，供考生參考。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070605