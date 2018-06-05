〈國巨股東會〉陳泰銘：MLCC供給缺口到2019年

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘表示，MLCC 供給缺口到 2019 年無解，也因為現在供不應求，因此公司供貨是採取配貨方式，也在極力幫客戶解決缺貨問題。

國巨今 (5) 日舉行股東會，陳泰銘表示，目前國巨訂單出貨比 (BB 值)，其中 MLCC 仍是大於 2，晶片電阻更是大於 3，去年跟大家報告過，當需求大於供給，就以價制量，再不然就是配貨供應。

陳泰銘表示，目前上游設備要 14-18 個月的交期，換言之，如果現在要擴產，產能也要到 2020 年左右才會開出來。