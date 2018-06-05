〈國巨股東會〉陳泰銘：MLCC供給缺口到2019年

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘表示，MLCC 供給缺口到 2019 年無解，也因為現在供不應求，因此公司供貨是採取配貨方式，也在極力幫客戶解決缺貨問題。
國巨今 (5) 日舉行股東會，陳泰銘表示，目前國巨訂單出貨比 (BB 值)，其中 MLCC 仍是大於 2，晶片電阻更是大於 3，去年跟大家報告過，當需求大於供給，就以價制量，再不然就是配貨供應。
陳泰銘表示，目前上游設備要 14-18 個月的交期，換言之，如果現在要擴產，產能也要到 2020 年左右才會開出來。
對於外傳國巨將產品都交給直銷客戶，陳泰銘也說明，國巨在歐美市場是直銷跟經銷併行，亞洲是直銷、大中華也是直銷，至於陸資客戶則是經銷，直銷及經銷比例長期以來沒有太大變化，頂多出現 1-2% 的變化。
陳泰銘表示，被動產業在過去不是太健康，因為小型高容跟中高階的 MLCC，它們的設備與材料差異不大，只是粉末有獨家配方，一般來說，如果高階賣 100 元，中低階也可以賣 60-70 元，這才是比較健康的狀況，而現在的中低階產品價格，經過去年以來的漲價，也大概從 10 多元回到 20-30 元而已。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>