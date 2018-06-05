我也是運動掀舊帳 柯林頓：不欠呂茵斯基道歉

法新社報導，美國第42位總統柯林頓正在宣傳與暢銷作家詹姆斯‧派特森（James Patterson）合寫的驚悚小說「消失的總統」（The President is Missing，暫譯）。

美國國家廣播公司（NBC）「今日秀」（Today）今天播出的節目中，71歲的柯林頓（Bill Clinton）被問到對「#我也是」（#MeToo）運動的看法。

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國前總統柯林頓表示，他與前白宮實習生呂茵斯基的婚外情曝光後，他就沒有再和她說過話。柯林頓還說，過去已公開向呂茵斯基道過歉，此刻，他不認為需要私下跟她道歉。

不過，受到關注的是他在橢圓形辦公室的時期，特別是他與呂茵斯基（Monica Lewinsky）的風流韻事。

呂茵斯基1990年代與時任美國總統的柯林頓爆發不倫關係，柯林頓剛開始極力否認，之後才坦承說謊，這件醜聞險些使他失去總統寶座。

當「今日秀」問及柯林頓是否對當時年僅22歲的呂茵斯基道過歉，他說：「我已向全世界每一個人道歉。」

柯林頓說：「我沒和她說過話。」「我從未和她說過話。」

當被追問他是不是應該私下向呂茵斯基道歉，柯林頓說：「不，我不認為。」

他說：「但我已經多次公開說我很抱歉。」「這是很不一樣的。道歉是公開的。」

對於女性在「#我也是」運動中譴責演藝圈、政壇和媒體界男性利用權勢性侵害或性騷擾女性，柯林頓說：「我喜歡#我也是運動。」他也說，這場運動來得太遲，「但這不代表我同意每件事情」。

現年44歲的呂茵斯基2月曾在「浮華世界」（Vanity Fair）雜誌發表文章表示，透過「#我也是」運動，她以全新角度重新檢視自己與柯林頓那段往事，結論是整件事「就是粗鄙的濫用權力」。

她寫說：「他是我上司，是地表最有權勢人物…比我年長27歲，閱歷豐富，應該要更明事理。」（譯者：葉俐緯/核稿：蔡佳敏）1070605