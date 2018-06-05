傘兵秦良丰病況穩定 秦父：謝謝大家加油

（中央社記者蘇木春台中5日電）陸軍航特部上兵秦良丰因跳傘意外墜地，送醫救治，目前生命跡象穩定，秦良丰的父親秦天人今天表示，秦良丰的狀況都有在進展，謝謝很多不認識的朋友都來幫他加油打氣。

陸軍航空特戰指揮部特戰三營5月17日在台中清泉崗基地，執行反空降的跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C-130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形，從原先到院前心肺停止(OHCA)被救回，經連日救治病情趨於穩定。

秦良丰的父親秦天人今天到醫院加護病房探視後，接受媒體訪問表示，秦良丰的狀況都有在進步，但做父母親的比較急，希望他一睜開眼就可以爬起來，今天的狀況，因為他的腳踝有骨頭裂痕，由骨科進行修補手術，呼吸治療師也說呼吸訓練有比昨天進步。