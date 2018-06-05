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傘兵秦良丰病況穩定 秦父：謝謝大家加油

中央社2018/06/05 11:31
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中5日電）陸軍航特部上兵秦良丰因跳傘意外墜地，送醫救治，目前生命跡象穩定，秦良丰的父親秦天人今天表示，秦良丰的狀況都有在進展，謝謝很多不認識的朋友都來幫他加油打氣。

陸軍航空特戰指揮部特戰三營5月17日在台中清泉崗基地，執行反空降的跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C-130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形，從原先到院前心肺停止(OHCA)被救回，經連日救治病情趨於穩定。

秦良丰的父親秦天人今天到醫院加護病房探視後，接受媒體訪問表示，秦良丰的狀況都有在進步，但做父母親的比較急，希望他一睜開眼就可以爬起來，今天的狀況，因為他的腳踝有骨頭裂痕，由骨科進行修補手術，呼吸治療師也說呼吸訓練有比昨天進步。

秦天人說，現在常摸孩子的臉、貼得很近，就像對待小嬰兒一樣，現在要從頭帶他，就像以前小時候帶他走路、騎腳踏車，現在陪在秦良丰旁邊，告訴兒子會陪伴挺過去，妹妹也常放他喜愛的周杰倫、楊丞琳的音樂給他打氣。

日前秦天人曾在臉書（Facebook）發文透露，秦良丰用嘴型說話希望爸媽抱，秦天人說：「秦良丰要我們抱他，其實我們都知道他很想回家，但就盡量安慰他，現在有病要慢慢治好，有給他加油鼓勵，希望他堅持下去，我在旁邊看到很激動，但都壓抑在心裡，怕影響他的情緒，很謝謝很多不認識的朋友，都來醫院幫他加油打氣。」(編輯:孫承武)1070605

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