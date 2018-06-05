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政治

陳佩琪告媒體　柯文哲：妻個性強會再溝通

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/05 11:56
▲台北市長柯文哲 5 日出席「家戶節水到府服務」記者會。（圖／北市府提供 , 2018.6.5）
▲台北市長柯文哲 5 日出席「家戶節水到府服務」記者會。（圖／北市府提供 , 2018.6.5）

針對三立政論節目質疑台北市長柯文哲申報財產時，名下多了 2 千萬元不明來源，柯文哲妻子陳佩琪發出律師函，要求 7 日內刊登道歉啟事，否則將採取法律行動，對此，柯文哲今（ 5 ）日表示，他知道妻子個性很強，會回去再試著跟她溝通。

柯文哲說，他昨天回家有問陳佩琪說，「要去告人家，要不要事先通知我一下」，柯指出，陳佩琪是一個個性很強的人，會再試著跟她溝通。

不過柯文哲也說，從去年世大運結束之後，他個人一直遭受不實新聞的攻擊，常常政論節目拿假新聞再去討論，變成惡性循環，其實還是有效，每天的抹黑、抹紅，看民調就知道還是有效。

柯文哲指出，他每次都在抱怨說，像世大運閉幕黑衣人事件，他完全是被栽贓，媒體還是打一個月，後來國安局才發一個小小的聲明，問題是他被罵一個多月還是有效；此外，還有民進黨市議員黃向羣的哥哥，就是陪他去大陸那一次，媒體誤指黃的哥哥是辛旗，是胡錦濤的助理，講的他好像去大陸勾結共匪一樣，「拜託，那時候我還是台大醫生，不會有這個問題。」

柯文哲並說，他看過最離譜的就是「郭柯配」，「說郭台銘跟柯文哲要搭配競選正副總統，拜託喔，我連郭台銘一次都沒見過」，「還有競選經費的事，拿五百萬收據在那邊晃一晃，最後才說那是道具。」

柯文哲感嘆說，「坦白講，我這次為什麼到現在都沒有募款，就是對這件事耿耿於懷，如果四年前，三次的競選經費公開記者會，都是你(姚立明)主持的，你竟然還敢出來講我的競選經費有問題，這實在是太扯了，其實這件事，我對人性非常失望。」

談到陳佩琪告媒體這件事，柯文哲說，陳佩琪的個性很強他知道，回去會再跟她講一講。他認為，媒體也告不完，如果每一件都去告，告的完嗎？這算它(三立)運氣不好，因為他個人的話，看一看、嘴巴唸一唸就算了，問題是他們家的錢，都是陳佩琪在管的，「講到她，等於是踩到地雷。」

對於外界質疑，他當時的捐款以及後來被罰款繳的錢，都超出選舉補助款？柯文哲則說，當時他因為提早停止募款，想說大概夠了，後來人家又丟一堆帳單出來，人家丟出帳單不可能不付，所以最後就 minus (負)一點。

柯文哲指出，「我跟我太太是台大畢業的醫生，當醫生當了 30 年，就算家裡有幾千萬，也是很正常的事，媒體就是亂打一通，兩個台大畢業的醫生，30 年也沒什麼花費，財產上億都有可能。」

對於陳佩琪又重開臉書，柯文哲僅說，「我會勸她少用。」

關鍵字柯文哲陳佩琪三立郭台銘世大運
吳彥霆殉職　空軍司令部影片悼念兩岸同源亦競亦合亦共榮　馬徵上聯

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