巴西外長：美洲國家組織可暫停委內瑞拉資格

（中央社記者唐雅陵聖保羅4日專電）巴西外交部長努尼斯今天表示，如果委內瑞拉違反「美洲國家組織憲章」中尊重民主和自由的原則，可能暫停其成員國資格。

努尼斯（Aloysio Nunes）表示，委內瑞拉和巴西等34個美洲國家共同簽署「美洲國家組織憲章」，如果委內瑞拉無視這項承諾，組織將沒有其他選擇，只能暫停其成員國資格。

努尼斯出席今、明兩天在華盛頓舉行的第48屆美洲國家組織大會，有關暫停委內瑞拉的成員國資格的討論，是本屆大會的主要議題之一。

巴西外長認為，委內瑞拉釋放79名政治犯，減輕了委國在美洲國家組織承受的壓力，但這項措施不能是障眼法，即釋放了一名政治犯，但又抓了另一名關進去，「反對派必須追蹤委內瑞拉民主進程的演變，而釋放政治犯確實是馬杜洛（Nicolas Maduro）政府表明願意展開對話的動作。」