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巴西外長：美洲國家組織可暫停委內瑞拉資格

中央社2018/06/05 11:40
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐雅陵聖保羅4日專電）巴西外交部長努尼斯今天表示，如果委內瑞拉違反「美洲國家組織憲章」中尊重民主和自由的原則，可能暫停其成員國資格。

努尼斯（Aloysio Nunes）表示，委內瑞拉和巴西等34個美洲國家共同簽署「美洲國家組織憲章」，如果委內瑞拉無視這項承諾，組織將沒有其他選擇，只能暫停其成員國資格。

努尼斯出席今、明兩天在華盛頓舉行的第48屆美洲國家組織大會，有關暫停委內瑞拉的成員國資格的討論，是本屆大會的主要議題之一。

巴西外長認為，委內瑞拉釋放79名政治犯，減輕了委國在美洲國家組織承受的壓力，但這項措施不能是障眼法，即釋放了一名政治犯，但又抓了另一名關進去，「反對派必須追蹤委內瑞拉民主進程的演變，而釋放政治犯確實是馬杜洛（Nicolas Maduro）政府表明願意展開對話的動作。」

努尼斯指出，國際的期望是「馬杜洛政府的決定表明這是政治減壓的永久趨勢，並為恢復民主建立真誠理解的有效建議。」

努尼斯也批評委內瑞拉反對派遭受到的迫害，稱民主的基本屬性在委內瑞拉並不存在，專制政權對反對派的行動造成巨大限制。

此次會議還將討論尼加拉瓜暴力事件升級的情況，抗議活動造成至少110人死亡，上千人受傷。

努尼斯表示，尼加拉瓜發生的事件是政府採取措施制止暴力，並尋求與反對派進行對話以重建政治和平，巴西支持這一作法。（編輯：屈享平）1070605

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