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中央社

監委擬對年改案提釋憲 李俊俋：違憲濫權

中央社2018/06/05 11:42
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華、劉麗榮台北5日電）民進黨立委李俊俋今天說，監委最近針對軍公教年改提出報告、聲請釋憲，其中兩位具公務員、教師身分，違反利益迴避；監察院只有事後權，對立院無權過問，是違憲濫權。

對此，調查的監委仉桂美回應表示，沒有違憲、利益迴避等疑慮。

民主進步黨立法委員李俊俋上午在立法院舉行記者會時表示，監察委員劉德勳、包宗和、仉桂美最近提出一份調查報告，是有關軍公教年金改革，要求由監察院提出聲請釋憲，但這份報告「嚴重違反權力分立，是違憲越權」。

李俊俋說，包宗和在台灣大學教書超過30年，是國立大學教授退休，「是利益關係人，為什麼不必迴避？」劉德勳擔任監委前，是大陸委員會副主委，是標準文官出身的高階文官，當然也是利害關係人，顯然違反監察法施行細則、監察院監察委員自律規範、公職人員利益衝突迴避法等規定。

李俊俋表示，軍人年改法案只是初審階段，還沒完成立法程序，且監察院只有事後權，「對審查中的法案，有什麼權利寫調查報告？」立法院都還沒通過的法案，就說是有問題的；只有立法院才是民意機關，立法院要怎麼立法，監察院無權過問，「否則就是違法濫權」。

李俊俋說，立法院、監察院都是憲法規定的憲政機關，彼此應互相尊重，憲法權力分立概念大家必須遵守，監察院沒有任何權力審查立法院通過的法案適不適當，如果立法院的法案監察院看了不滿意，就自提調查報告，要求大法官釋憲，將嚴重破壞權力分立，「莫名其妙」。

調查監委仉桂美受訪時表示，監委本於職責，受理人民陳情，監察院過去也提過釋憲案，提釋憲沒有問題。目前調查報告還沒有提出。

仉桂美說，劉德勳、包宗和非制定年金政策者，「他們是脖子伸出去等著被砍的人」，沒有迴避的問題。她舉大法官釋字第601號為例，第601號解釋討論大法官司法專業加給問題，大法官自己受理、進行解釋，也沒有迴避問題，因為這是整體制度面問題，軍公教也是制度面問題，全國被砍的軍公教這麼多，政策也非他們所制定，與迴避無關。（編輯：李淑華）1070605

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