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端午包粽！達人帶路晒市場　肉粽名攤美味秘訣大公開

記者陳致宇／台北報導2018/06/05 12:02
▲端午節將至，究竟要怎麼挑選粽子的材料，就讓美食達人帶大家逛市場，示範挑選粽子食材的私房秘訣。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.05）
▲端午節將至，究竟要怎麼挑選粽子的材料，就讓美食達人帶大家逛市場，示範挑選粽子食材的私房秘訣。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.05）

端午節將至，每年都是肉粽一級戰場的南門市場，各攤商全卯足全力準備迎戰，除了年年熱銷的傳統口味，還創新研發雞腿粽、福菜粽等，台北市市場處也邀請美食達人林秋香、郭玉芳帶大家逛市場，示範挑選粽子食材的私房秘訣。


▲每年都是肉粽一級戰場的南門市場，各攤商全卯足全力準備迎戰。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.05）


▲糯米最好選擇陳放一年的舊米，吃起來才會有彈性。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.05）


▲香菇推薦使用小朵的「鈕扣菇」，菇肉厚實飽滿，剛好一顆肉粽包一顆。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.05）


▲菜脯可以購買切丁的小包裝，更適合小家庭使用。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.05）

粽子裡最重要的糯米，林秋香建議，最好選擇陳放一年的舊米，吃起來才會有彈性；香菇推薦使用小朵的「鈕扣菇」，菇肉厚實飽滿，剛好一顆肉粽包一顆；菜脯可以購買切丁的小包裝，更適合小家庭使用；粽葉則要買新鮮竹葉，記得檢查是否破損或發霉。


▲林秋香提醒，粽葉要購買新鮮竹葉，記得檢查是否破損或發霉。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.05）


▲新鮮鹹蛋黃並非是越紅越好，表面帶有油脂的光澤才是上品。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.05）


▲豬肉可以依照個人習慣選擇五花肉、梅花肉、小排等，裡面一定要帶點肥油。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.05）

至於其他內餡選擇，郭玉芳表示，最好選擇新鮮鹹蛋黃，並非是越紅越好，表面帶有油脂的光澤才是上品；豬肉可以依照個人習慣挑選五花肉、梅花肉、小排等，但裡面一定要帶點肥油，這樣肉粽才會好吃，醃肉時要使用陳釀醬油，吃起來較香、顏色也會比較美。


▲手工包粽才是南門市場粽子好吃的最重要關鍵。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.05）


▲獲得今年評比冠軍的立家蛋黃鮮肉粽，豬肉與糯米比例剛好，吃起來油香滿溢。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.05）


▲億長御坊的台灣北部粽是年年熱銷商品。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.05）


▲合興的雞腿棒棒粽以麻油雞為靈感，粽子中包入一整隻雞腿。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.06.05）

今年南門市場攤販也是百「粽」爭鳴，像是獲得評比冠軍的立家蛋黃鮮肉粽、億長御坊的台灣北部粽等，都是年年熱銷商品。立家今年還創新研發福菜北部粽，吃起來有梅乾菜的香氣；合興的雞腿棒棒粽以麻油雞為靈感，粽子中包入一整隻雞腿，帶有吉祥的寓意；市場唯一的素食攤老林記，把薑黃、紅藜、猴頭菇結合製作成櫻花薑黃猴菇粽，既健康又美味。
 

關鍵字端午節肉粽南門市場食材挑選立家億長御坊素食
自稱VIP要退貨　奧客遭4字擊退遭批「沙文主義」　館長怒喊告媒體

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