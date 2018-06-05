阿Sa接捧花15天爆喜訊　曬婚紗照阿嬌送祝福

港星阿嬌鍾欣潼上月底與「醫界王陽明」賴弘國於洛杉磯舉行婚禮，好友阿Sa（蔡卓妍）在婚禮上被硬塞捧花，沒想到才15天，阿Sa就在IG上公布「喜訊」，還PO出自己穿婚紗照，與新郎的真面目，讓貼文短短時間湧入萬人按讚。



▲蔡卓妍在阿嬌婚禮上，被硬塞捧花。（圖／翻攝蔡卓妍IG, 2018.06.05）