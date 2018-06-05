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娛樂

阿Sa接捧花15天爆喜訊　曬婚紗照阿嬌送祝福

娛樂中心／綜合報導2018/06/05 11:58
▲蔡卓妍接到捧花15天後，在IG公布喜訊。（圖／翻攝蔡卓妍IG, 2018.06.05）
▲蔡卓妍接到捧花15天後，在IG公布喜訊。（圖／翻攝蔡卓妍IG, 2018.06.05）

港星阿嬌鍾欣潼上月底與「醫界王陽明」賴弘國於洛杉磯舉行婚禮，好友阿Sa（蔡卓妍）在婚禮上被硬塞捧花，沒想到才15天，阿Sa就在IG上公布「喜訊」，還PO出自己穿婚紗照，與新郎的真面目，讓貼文短短時間湧入萬人按讚。


▲蔡卓妍在阿嬌婚禮上，被硬塞捧花。（圖／翻攝蔡卓妍IG, 2018.06.05）

阿Sa昨（4）日在IG寫上「說時遲那時快，多謝阿嬌」，還標記阿嬌加碼秀出新郎照片，種種跡象讓粉絲以為阿Sa也要結婚了，正要恭喜她時，調皮的阿Sa才承認「是拍戲，有沒有嚇到阿？」讓粉絲紛紛留言，「嚇得差點把手機丟了」、「雖然嚇到，但妳何時要結婚啊？」


▲蔡卓妍在IG放上婚紗照與新郎照，嚇壞眾人。（圖／翻攝蔡卓妍IG, 2018.06.05）

事實上，阿Sa與歌手鄭中基於2006年結婚，4年後結束婚姻關係，直到2010年被媒體發現結婚證書，兩人才一同開記者會，坦承曾結過婚不過現已離婚，鄭中基在隔年也娶妻生子。阿Sa現與「百億麻將館太子爺」石恆聰交往，粉絲都以為此次PO出婚紗照，是有好消息了，竟是虛驚一場，也期待阿Sa能早日找到好歸宿。


▲蔡卓妍曾與鄭中基有過4年婚姻。（圖／翻攝蔡卓妍IG, 2018.06.05）

關鍵字阿sa阿嬌石恆聰鄭中基
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