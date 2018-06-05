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MacOS Mojave　WWDC首度亮相！

記者易皓瑜／台北報導2018/06/05 12:23
▲MacOS Mojave 新介面。 （圖／翻攝 蘋果）
▲MacOS Mojave 新介面。 （圖／翻攝 蘋果）

蘋果今（ 5 ）日在開發者大會 WWDC 發表最新的 macOS 系統 Mojave ，這次一貫地以加州地名來命名，加入了 Dark Mode 深景模式、桌面分類 Slack 等新功能。而會前外界傳言 MacOS 將與 iOS 相結合，蘋果也於開發者大會上首度回應。


▲深屏模式讓文字更加突出。（圖／翻攝 蘋果）

本次推出的暗景模式能夠將桌面、視窗到應用程式等背景全部調為暗色，讓畫面上的文字躍然眼前，變得更易於閱讀。而於桌面將檔案按分類整理的 Stacks 功能，則能將檔案自動歸類，再亂的桌面瞬間都能變得有條不紊。


▲新 Gallery 提供使用者更易於檢閱檔案的介面。（圖／翻攝 蘋果）

而 Finder 功能也推出新介面，新 Gallery 介面讓使用者在尋找檔案時一目了然，預覽列能夠有效地檢閱檔案資料；更新後的螢幕截圖功能也變得更直覺化，擷取下的照片或影片可一鍵置入 ppt 中，讓工作效率大為提升。

蘋果也宣布， MacOS 加入全新的應用程式，分別是新聞、股市、語音備忘錄以及 Home 。透過應用程式 Home ，使用者可以便利地透過蘋果智能居家音箱連動家中各項裝置。股市 app 則將新聞加入側欄中，使用者看盤時不需切換頁面也能瀏覽自訂清單的股市新聞。 News App 則可讓使用者集結自己訂閱的媒體。

Mac App Store 推出全新介面， App Store 有著全新的簡介欄位（ Discover tab ），如創業、工作、遊戲以及開發，有助於使用者搜尋、選擇自己喜愛的 App 。而令人驚喜的是，許多軟體首次加入 Mac App Store 如 Microsoft Office 365 、 Adobe Lightroom CC 等。


▲更新後的 Safari 可保護每台 MacBook 隱私，讓每台 MacBook 難以被辨別。（圖／翻攝 蘋果）

當今最引人注目的議題為用戶隱私，新版 MacOS 中的 Safari 瀏覽器能防止網站存取使用者 cookies ，並防止網站追蹤使用者位置。

蘋果軟體工程部門資深副總裁 Craig Federighi 強調，未來 macOS 與 iOS 並不會合併，然而兩者介面將會有更多相同功能。自 2019 年中起，開發者將可透過簡易的開發介面開發 iOS apps 和 macOS 。

 

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