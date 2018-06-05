華固：房市落底盤整 樂觀看待未來

鍾榮昌指出，今年房地產市場，台北市因餘屋及新供給量少，累積潛在買盤出籠，確定在去年底即落底；新北市部分由於新重劃區供給大，大坪數高總價產品難免價格要修正，整體市場還是要看個案表現狀況，但整體房地產市場「止跌、落底、盤整」應可確立，今年應是呈現量溫、價穩，靜待回升的一年。

華固建設股東會順利通過各項議案，每股配發現金股利5.2元。鍾榮昌表示，從各項經濟數據及市況，已可確定去年第4季起房市正式落底盤整，可正向樂觀看待未來。

（中央社記者韋樞台北5日電）華固建設股東會今天通過每股配發現金股利新台幣5.2元。華固董事長鍾榮昌說，房地產市場確定落底盤整，今年是量溫、價穩並靜待回升的一年，明年將是華固豐收的一年。

鍾榮昌說，華固去年銷售的三大案表現不錯，其中總價5000萬元到8000萬元的「華固樂慕」全數完銷；天母豪宅「華固天鑄」和松山區敦化北路上的「華固名鑄」也都有一定的銷售成績。

另外今年一月底在內湖推出的「碧湖天」更是在一個月內全數完銷，甚至提早到3月正式動工；不過鍾榮昌強調，今年沒有要交屋的建案，但光是北市文山區的「華固新天地」、「華固天鑄」餘屋銷售合計約有百億元銷售金額。

至於興建中的建案大都從明年第2季起陸續完工交屋，明年絕對是「豐收」的一年，後年起每年都有一到兩個建案可以完工交屋。

華固總經理洪嘉昇說，無論預售新案及新成屋銷售皆順利達成預定目標，華固庫存土地略顯不足，因此今年起已陸續購進3塊土地，包括兩塊北市內湖區土地、一塊士林區承德路土地等，合計約3600坪。（編輯：林沂鋒）1070605