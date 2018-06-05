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〈GIS股東會〉車載布局今年真正收割 明年量更大

鉅亨網2018/06/05 12:13
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GIS-KY 業成 (6456-TW) 今 (5) 日召開股東會，董事長周賢穎指出，因為 3C 產品的殺價競爭，在 3 年前開始朝向手機及平板之外的特殊應用產品發展，包括車載、工控、遊戲機及電子書等，他強調，今年是車載真正開始收割的年，明年的量還會更大。

周賢穎表示，在車載布局已有 3-4 年，今年接到很多新的案子，包括日系、歐系都有，因為案子大概都是今年接的，明年量應該會更大，在車載領域主要是以中控板的貼合為主，另外，感應器鍍膜則預計第 3 季量產。

他指出，在 3 年前逐步朝特殊應用產品發展，在非蘋客戶上的發展上有不錯的成果，同時避開純殺價產品的影響，這部分未來將會持續擴大，雖然以目前營收占比來看是相對較低，但在布局特應用上內部有一定的目標，明後年達到一定程度。

周賢穎強調，以經營的角度來看，希望是健康的狀態，公司經營以獲利為主，如何在健康獲利穩定，才是整個經營的方向；未來在車載市場上因有電動車、自動駕駛等的發展，在這一塊的應用，車載最有希望有更好的市場規模。

業成去年每股純益 21.46 元，創下歷史新高，股東會通過配發 9 元現金股利，也是歷史新高，配股率達 42%。

如果投資人看好其後市，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如 GIS 統一 79 購 02(073397-TW)、GIS 富邦 79 購 01(073605-TW)、GIS 兆豐 79 購 01(073695-TW) 等。

GIS相關讙證 資料來源：鉅亨網整理
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