〈GIS股東會〉車載布局今年真正收割 明年量更大

GIS-KY 業成 (6456-TW) 今 (5) 日召開股東會，董事長周賢穎指出，因為 3C 產品的殺價競爭，在 3 年前開始朝向手機及平板之外的特殊應用產品發展，包括車載、工控、遊戲機及電子書等，他強調，今年是車載真正開始收割的年，明年的量還會更大。

周賢穎表示，在車載布局已有 3-4 年，今年接到很多新的案子，包括日系、歐系都有，因為案子大概都是今年接的，明年量應該會更大，在車載領域主要是以中控板的貼合為主，另外，感應器鍍膜則預計第 3 季量產。

他指出，在 3 年前逐步朝特殊應用產品發展，在非蘋客戶上的發展上有不錯的成果，同時避開純殺價產品的影響，這部分未來將會持續擴大，雖然以目前營收占比來看是相對較低，但在布局特應用上內部有一定的目標，明後年達到一定程度。