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奇偶攻高階產品研發 今年拚本業獲利

鉅亨網2018/06/05 12:09
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安控廠奇偶 (3356-TW) 今 (5) 日舉行股東會，奇偶董事長戴光正表示，去 (2017) 年在市場競爭和匯損影響下，每股虧損 1.98 元，為成立以來除創業元年外，首次出現稅後沒有獲利情形，展望未來，產品策略將專注高階產品的研發與生產，另降低營運成本，低毛利產品擴大外包比重，今年將拚本業獲利。

戴光正表示，奇偶科技的核心優勢，除了高階網路攝影機的自製研發能力之外，在影像管理軟體 VMS 與門禁系統等軟硬體整合，也是奇偶累積的強項，看好今 (2018) 年上市的 GV-VD8700 智慧臉部辨識監控一體機以及 GV-VR360 VR360 度環景影像監控攝影機，將會是監控市場上的強棒產品。

至於在中低階市場，將以更有效率的方式提供成本，其中為了降低營運成本，低毛利的產品外包比率估計將達 7 成至 8 成左右，並全力帶勳出貨量的提升。

戴光正指出，未來一年奇偶在監控軟體平台、工業 4.0 及雲端監控等產品規畫、銷售策略將會以全新的面貌重新出發。

而看準人工智慧 (AI) 趨勢，奇偶的影像產品觸角也延伸新零售應用，在今年台北國際電腦展 (COMPUTEX) 上也發表新開發的 Smart Retail 智慧零售中央管理系統，即透過人臉與性別年齡辨識和大數據的整合。

以店家為例，當顧客進入店家後，不論已註冊或非註冊會員，所有顧客的人臉畫面都可透過人臉辨識攝影機傳送到 Smart Retail 系統平台，即可辨識性別與年齡，數位廣告機隨即依據性別及年齡，自動播放對應的廣告。

由於奇偶市場超過 95% 比重來自海外全球，特別是北美與歐洲，因此台幣兌美元及歐元的匯率影響公司營收甚大，股東會上也有股東關注今年奇偶的匯率避險策略。

對此，戴光正指出，國際變數多，匯率走勢難以掌握，奇偶目前避險部分以銀行美金定存為主，估新台幣兌美元匯率維持在 30 至 31 左右，才有機會達到損益兩平。

奇偶首季稅後淨損 5517 萬元，每股淨損 0.62 元，連虧 5 季，不過單季毛利率上升至 38.89%，為 4 季來高點。戴光正表示，接下來在高階產品推出、營運管理調整下，今年拚本業獲利，整體來看，今年營收表現可望優於去年。

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