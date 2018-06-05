農民發燒意識不清 嘉縣首例日本腦炎

經衛生局調查，個案為獨居，日常活動僅限居住地及農田，住家附近無豬舍、鴿舍及其他禽舍，住家旁無稻田或灌溉溝渠等。

嘉義縣衛生局今天發布新聞，嘉義縣出現今年首例確診日本腦炎病例，患者為住在水上鄉的55歲男性，平日務農，於5月28日因出現發燒、頸部僵硬及意識不清等症狀，前往醫院急診後，隨即住院及採集檢體送驗並通報，於3日確診為日本腦炎。

（中央社記者黃國芳嘉義縣5日電）嘉義縣一名務農中年男子出現發燒、意識不清等症狀，經確診為日本腦炎，目前在加護病房治療；衛生局已針對個案住家周圍環境進行病媒蚊調查及掛燈誘捕病媒蚊等防治工作。

衛生局已針對個案住家周圍環境進行病媒蚊調查及掛燈誘捕病媒蚊等防治工作，環保局也完成環境噴藥，同時加強住家附近民眾衛教宣導；另外，鼓勵鄰近住家自覺有感染風險的成人，可自費接種疫苗，降低感染風險。

衛生局指出，日本腦炎傳染媒介為病媒蚊（三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊），易孳生於水田、灌溉溝渠、池塘、草地積水、大型容器等，吸血高峰期為黃昏與黎明時。

衛生局說，日本腦炎大部分為無症狀感染，少數人會有發燒、頭痛或嘔吐等腦膜炎症狀，有些人則伴隨意識改變、抽搐、肢體麻痺或性格異常等症狀，更嚴重可能導致死亡。（編輯：梁君棣）1070605