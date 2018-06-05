魅力金門半馬又來嘍 金沙鎮6/10登場

中華民國路跑協會秘書長陳華恆表示，報名完成另外贈送專業運動賽衣、運動大毛巾，以及包括知名巧克力、面膜在內的多項伴手禮；如果連續完成5場半馬，金門酒廠還將提供大會紀念酒一瓶。

第二屆路跑以「風獅爺」為主題，金門縣觀光協會今天舉行記者會表示，每場賽事都會頒發選手一面代表主場鄉鎮的風獅爺獎牌及國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）認證的成績證書，而且只要完成第2屆連續5場賽事，獎牌可以合拼成一大尊風獅爺，十分特別。

（中央社記者黃慧敏金門縣5日電）由金門縣觀光協會主辦的第2屆魅力金門半程馬拉松路跑，第2站金沙站10日登場。協會今天特別提醒，由於天氣炎熱，起跑時間提早到清晨6時，請選手5時30分到金沙水庫集合。

金門縣體育會理事長唐麗輝樂見以體育帶動觀光，她說，尤其東半島經過道路綠美化後，更為亮麗，成為金門觀光亮點。

觀光協會理事長吳嘉獎表示，由於不少跑者反映天氣炎熱，因此這場半馬將過去6時30分起跑時間前提前到6時，集合時間也提早到5時30分，請選手注意時間調整，做好準備。

首屆魅力金門半馬自前年底展開在金門縣5鄉鎮陸續開跑後備受好評，吳嘉獎表示，觀光協會特別規劃第2屆路線，「絕對可以讓跑者驚艷」。繼今年首站烈嶼半馬後，第2站金沙鎮將行經不少觀光景點，有文化園區、金沙水庫、榮湖、陽翟、碧山、楓香林、民俗文化村、獅山砲陣地、馬山勇士紀念碑。

大會表示，選手回到終點休息後，如有體力和興致還可到位於文化園區內的歷史民俗博物館，觀賞在金門挖掘出的億萬年古化石及各式古文物展覽。

主辦單位表示，今年各補給站飲用水加倍供應；吳嘉獎叮嚀選手起跑前和途中要多多補充水分。金沙鎮半馬有998人報名參賽。第3場魅力金門半馬9月16日在金寧鄉舉行，6月26日開始受理報名。(編輯:孫承武)1070605