教室裝冷氣 林佳龍：加速推動

（中央社記者郝雪卿台中5日電）天氣炎熱，學生在沒有空調的教室上課可能影響學習效果，台中市長林佳龍今天表示，市府將陸續於全市公立幼兒園、國小、國高中裝設冷氣空調設備，改善校舍夏季悶熱的情形。

天氣太熱，高國中小校舍裝設冷氣最近引發討論，林佳龍上午在市府受訪指出，台中市政府近3年多來已爭取到8年新台幣50億元計畫，逐步改建老舊校舍及跑道等設施。

在空調部分，林佳龍表示，市府兩年前為高海拔的平等國小、梨山國中裝設暖氣，今年還補助才改隸市立的台中啟聰、啟明兩所特教學校裝設冷氣。因應夏日氣溫飆高，台中市將全面為校舍裝設冷氣空調設備，也盼中央政策上予以支持，弭平學生受教品質的城鄉差距。