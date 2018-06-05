馬英九為東吳出題 以兩岸為題徵求上聯

（中央社記者許秩維台北5日電）東吳大學中文系全球徵聯活動今年邀請前總統馬英九出題，馬英九以兩岸為主題，出題下聯「兩岸同源亦競亦合亦共榮」，並對全球徵求上聯。

東吳大學今天舉行全球徵聯活動頒獎典禮，並邀請馬英九頒獎。

東吳大學中國文學系去年全球徵聯活動由全國科技研發企業股份公司董事長王登福出題上聯「一例一休休得正」，共獲得超過1萬件投稿作品，經過中華詩學研究會學者評審後，最後選出前3名得獎的下聯作品。

第1名得獎作品為「多薪多假假終成」，第2名得獎作品為「無權無勢勢難翻」，第3名作品為「同婚同志志難成」。