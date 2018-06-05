NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈張忠謀謝股東給機會　全場熱烈鼓掌國際電腦展開跑　迎接AIoT世代8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

馬英九為東吳出題 以兩岸為題徵求上聯

中央社2018/06/05 12:11
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者許秩維台北5日電）東吳大學中文系全球徵聯活動今年邀請前總統馬英九出題，馬英九以兩岸為主題，出題下聯「兩岸同源亦競亦合亦共榮」，並對全球徵求上聯。

東吳大學今天舉行全球徵聯活動頒獎典禮，並邀請馬英九頒獎。

東吳大學中國文學系去年全球徵聯活動由全國科技研發企業股份公司董事長王登福出題上聯「一例一休休得正」，共獲得超過1萬件投稿作品，經過中華詩學研究會學者評審後，最後選出前3名得獎的下聯作品。

第1名得獎作品為「多薪多假假終成」，第2名得獎作品為「無權無勢勢難翻」，第3名作品為「同婚同志志難成」。

東吳大學中文系教授許清雲表示，前3名得獎作品都有注意到第1、3個字要相同，第4、5個字要相同，而上聯有雙關語，能作正面和負面論述，第1名作品也有雙關語，「假」可以當假日，也可以當作假的，「終成」也有雙關「忠誠」的意思，因此最後脫穎而出。

東吳大學中文系2018年全球徵聯活動則邀請馬英九出題，馬英九以兩岸為主題，出題下聯「兩岸同源亦競亦合亦共榮」，並對全球徵求上聯。

馬英九表示，兩岸早年是雙方敵對，自從大陸開放探親後，雙方關係越來越密切，但這兩年觀光客少很多，他希望這種現象能有所改變，以前兩岸在戰場競爭，現在和平競爭，國台辦之前說兩岸是制度競爭，「比賽誰讓人民生活得更好」，這個他20、30年前也講過，他希望兩岸能共享繁榮。（編輯：梁君棣）1070605

魅力金門半馬又來嘍 金沙鎮...被動元件供不應求 陳泰銘：...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan