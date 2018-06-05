掰了民進黨！呂秀蓮良心話爆發「假仙救不了台灣」

前副總統呂秀蓮日前宣布與民進黨說 Bye Bye ，被外界視為「退黨」與民進黨做出切割。對此，呂秀蓮昨（ 4 ）日接受媒體專訪時，正名自己是「脫黨」脫離黨的束縛，要做自由人。呂秀蓮強調「我要開始講良心話！」更直言台灣社會「假仙」的人太多「假仙救不了台灣」。

據《聯合報》報導，先前呂秀蓮發出聲明「道不同，不相為謀， Bye Bye ！民進黨！」被認為是未獲徵召參選台北市長而退出民進黨，但她認為這說法「太小看我了」。呂秀蓮並表示，自去( 2017 )年 10 月決定參選台北市長後，直到發出「脫黨」聲明才首次接到總統府電話，「拖這麼久，總統府到這裡有這麼遠嗎？」自爆蔡英文總統就任以來從未找過她，認為在蔡英文眼中「我本來就不存在」。