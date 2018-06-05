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政治

掰了民進黨！呂秀蓮良心話爆發「假仙救不了台灣」

編輯中心／綜合報導2018/06/05 12:35
▲前副總統呂秀蓮宣布「脫黨」後，表示要開始講良心話，認為「假仙救不了台灣」。（資料照片／記者李春台攝）
▲前副總統呂秀蓮宣布「脫黨」後，表示要開始講良心話，認為「假仙救不了台灣」。（資料照片／記者李春台攝）

前副總統呂秀蓮日前宣布與民進黨說 Bye Bye ，被外界視為「退黨」與民進黨做出切割。對此，呂秀蓮昨（ 4 ）日接受媒體專訪時，正名自己是「脫黨」脫離黨的束縛，要做自由人。呂秀蓮強調「我要開始講良心話！」更直言台灣社會「假仙」的人太多「假仙救不了台灣」。

據《聯合報》報導，先前呂秀蓮發出聲明「道不同，不相為謀， Bye Bye ！民進黨！」被認為是未獲徵召參選台北市長而退出民進黨，但她認為這說法「太小看我了」。呂秀蓮並表示，自去( 2017 )年 10 月決定參選台北市長後，直到發出「脫黨」聲明才首次接到總統府電話，「拖這麼久，總統府到這裡有這麼遠嗎？」自爆蔡英文總統就任以來從未找過她，認為在蔡英文眼中「我本來就不存在」。

回想整個徵召提名過程，呂秀蓮認為一切都太不對勁。呂秀蓮發現，蔡英文在尾牙宴上親切向姚文智打招呼，面對當時已表態參選的她雖也露出燦笑，但在台上卻僅向姚文智說「我如果有偏心，也一定對你偏心」，隔天姚文智也回應蔡英文「不怕偏心，只怕變心」，加上之後種種事情，都驗證原來這場戲的劇本早已寫好。

儘管呂秀蓮宣布「脫黨」後被民進黨高層強力挽留，但她心意已決，也不願再提民進黨舊事，堅稱「我要做自由人，我要開始講良心話」，認為台灣「假仙」的人太多「假仙救不了台灣」，勉勵大家應做「真仙」講出良心話。

關鍵字呂秀蓮民進黨脫黨良心話假仙蔡英文
楊威利》戰史與美國海軍

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