一個都不能少 吳仁華以小人物還原六四

吳仁華在2007年完成的第一本著作「天安門血腥清場內幕」中提到，「實際上，在1989年民主運動中，最具有道德勇氣，犧牲最慘重的不是學生，更不是知識界人士，而是北京市的工人弟兄和市民。」

今年是六四事件29週年，許多人談及六四，第一印象多是參加的學生，不同於學生身分，吳仁華當時是中國政法大學的青年教師，從6月3日下午3時直到6月4日清晨5時30分被趕出廣場，他目睹了整個屠殺過程。

六四專題（中央社記者陳家倫台北5日電）吳仁華是六四事件的親歷者，過去29年來，一直惦記著在這場屠殺中被遺忘的工人、市民以及暴行的執行者，並一一建立名錄，期盼轉型正義到來時，該平反的平反，該擔責的擔責。

尋找這些容易被外界遺忘的小人物，成了吳仁華過去29年來最重要的事。他現在手中握有的名單共有3類，包括六四事件的死難者、受傷者以及遭判刑、懲處的受害者。

以小人物還原六四事件的全貌，對吳仁華來說，就是進一步下探歷史的細節的方法，因為這些小人物出現在他的名錄中，在理想的狀態下，不會只是一個名字，還有工作單位、受害具體經過以及最終的下落。

溫杰是吳仁華在推特（Twitter）上公開的其中一名死難者，除了照片外，還有以下的敘述。

「六四受難者名錄溫杰：64年1月7日出生。北京人。八九民運參與者，六四後被捕，在秦城監獄罹患大腸癌，因不屈服而遲遲不讓保外就醫，91年12月20日病逝於北京人民醫院，年僅26歲。英俊聰穎，81年保送北京大學中文系古典文獻專業，先後獲學士碩士學位，88年畢業，任教北京服裝學院。」

吳仁華說：「歷史之所以真實，就在於細節，沒細節就不真實，死難者與受害者就只是個數字。」

吳仁華順利破解了參與六四屠殺的19個共軍部隊番號，令許多人誤以為他握有中共軍方機密資料。但這些「成果」與名錄卻是他透過搜尋引擎鍵入各種關鍵字一步步「土法煉鋼」而得。

正因網路是吳仁華揭露真相的重要工具，近年隨著中共加強言論管控，敢站出來說話的人越來越少，出現在中國網路上的「口述歷史與證言」也少了，加深了吳仁華建立名錄的難度。

吳仁華觀察，2017年一整年，中國共出現了2起紀念六四的行動，包括南京市民史庭福在南京大屠殺紀念館前公開悼念六四，以及湖南株州有10名民眾以人體藝術的方式紀念六四，並放到網路上。

而在今年，中國只出現一起紀念六四的事件，參與者則是去年湖南株州10名民眾的其中3名。

在挖掘真相的過程，吳仁華也發現，六四的屠殺，是中共有計畫、有預謀的一場武力鎮壓，因為進入廣場執行命令的19個部隊分別來自4個不同軍區，這樣的調度，很可能就是讓軍隊互相制衡、防止橫向串聯。

然而，在中共當局的紀錄中，六四卻被反控為是「有組織、有預謀」的動亂。

儘管滿心期待有一天這些六四罹難者、受害者可以洗清冤屈，但吳仁華卻不認為中共會主動平反六四。

他表示，天安門母親呼籲六四平反20多年了，在漫長的等待過程，已有51名連署呼籲的家屬去世，但中共卻連「悄悄的撫卹」都做不到。

吳仁華說，中共在六四以後已經堵死了中國政治和平轉型的路徑，屠殺過後它們從負面總結這件事情，得出「社會不穩定因素必須消滅在萌芽狀態，穩定壓倒一切」的結論，而非正面地反思、消除社會矛盾。

經歷過10多年反覆在搜尋引擎上鍵入「六四、死亡、搶救、負傷、中槍、遺體、坦克、送醫、戒嚴部隊」等關鍵字後，因過度的心理與精神壓力，吳仁華自2014年起就沒有再寫過一篇關於六四的文章。

2個多月前，他到台灣繼續尋找六四的相關紙本文獻，終於在6月4日前幾天突破心理障礙，完成了一篇關於六四事件的1500字邀稿。

當年進到北京「平暴」的19支部隊、約25萬名軍人，至今也被他找到了3000多名，名單都放在「吳仁華六四文集」網頁上；至於受害者的名錄也已有700多人，包括姓名以及受害經過與遭受到判刑、懲罰。

吳仁華表示，當年那些市民與工人，很多人被判了10年以上的重刑，他們知識水準不高，與社會隔離後，要再找工作很難，且出獄年紀大了，婚嫁對象的社經地位也都不是很好，這些人仍活在艱苦的環境中。

當年另一名親歷六四事件的北京警察孫立勇，因抗議屠殺，轉而創辦地下刊物，最終遭到中共判刑7年，服完刑後出逃到澳洲。吳仁華現在與孫立勇正透過管道幫助這些小人物及其子女。

「很多人收到資助後就痛哭，20多年來沒有人關心過他們。」對吳仁華來說，這些六四事件小人物的故事還在繼續，傷痕還未撫平，正如他在受訪時一再重覆強調：「六四不是歷史，而是現實。」（編輯：朱建陵）1070605