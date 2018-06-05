范冰冰逃稅？大陸政府將對大明星整頓開鍘

大陸影視天后范冰冰最近遭人爆料，指稱簽署「陰陽合同」，虛報收入逃稅，大陸官媒人民日報表示，法律面前人人平等，不管誰名氣再大、粉絲再多，都不能享受法外特權。由於傳出假合同逃稅是大陸演藝圈的「潛規則」，大陸有可能徹查大明星群的真實收入。

人民日報 3 日在微博發表評論指出，有關影視從業人員有無簽訂「陰陽合同」逃稅，應公正調查，用事實說話。一旦逃稅，少數人佔了便宜，挑戰的卻是稅法，危害的是國家利益。法律面前，人人平等，不管名氣再大、粉絲再多、人脈再廣，誰都不能享受法外特權。

當日稍後，人民日報繼續發表針對明星逃稅事件的立場，指出網路上的爭論，就讓國稅總局介入調查明星「陰陽合同」涉稅問題。如果說，明星拿多少片酬是市場定價，交多少稅，則由法律說話。「陰陽合同」存不存在？確屬行業潛規則？摸清查實，對當事人和公眾都是交代，正所謂「欲戴皇冠，必承其重」，演藝明星從來都活在聚光燈下，拿得起片酬，就應經得起查。