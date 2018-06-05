台青赴陸創業 過來人：不能只看優惠政策

（中央社記者張淑伶廈門5日電）中國大陸加強吸引台灣青年赴陸，有過來人表示，不建議台青直接赴陸創業，對於各地近日公布的對台措施，也不能只看表面的補助優惠，因為各地的公司經營成本不同。

北京台資企業協會青年會副會長徐御格自2003年到大陸唸高中、大學，目前在大陸創設電子商務公司及貿易公司。她今天在海峽青年論壇上受訪時作上述表示。

徐御格以自身經驗建議，想到大陸發展的台灣年輕人，要找已經在陸很多年的年輕人合作，或是進入陸資公司至少3年，培養人脈及學習掌握大陸政策；因為大陸的工商稅務都和台灣不同，有這些基礎再創業較好。