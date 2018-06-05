台青赴陸創業 過來人：不能只看優惠政策

（中央社記者張淑伶廈門5日電）中國大陸加強吸引台灣青年赴陸，有過來人表示，不建議台青直接赴陸創業，對於各地近日公布的對台措施，也不能只看表面的補助優惠，因為各地的公司經營成本不同。
北京台資企業協會青年會副會長徐御格自2003年到大陸唸高中、大學，目前在大陸創設電子商務公司及貿易公司。她今天在海峽青年論壇上受訪時作上述表示。
徐御格以自身經驗建議，想到大陸發展的台灣年輕人，要找已經在陸很多年的年輕人合作，或是進入陸資公司至少3年，培養人脈及學習掌握大陸政策；因為大陸的工商稅務都和台灣不同，有這些基礎再創業較好。
今年4月，廈門推出對台60條措施，對台灣民眾赴陸就業創業給予補助或優惠。
徐御格到廈門設立公司卻發現，當地對工商註冊的資本要求較高，還有刻公司印章、開戶、密碼等各種名目的費用，「創業者至少要為註冊公司準備新台幣10萬元」。她認為如果沒有補貼，對台灣青年負擔較大。
海峽青年論壇今年邁入第16屆，約有600名兩岸四地青年出席，其中包括在大陸台生、台商二代、各地台資企業協會青年部的成員以及台灣地方的創業協會成員等。
中共福建省委常委周聯清今天在開幕式上致辭時表示，福建省有各類台灣青年就業創業基地73個，台灣青年到福建就業創業超過1.4萬人。
海峽青年論壇主辦方之一、中華青年交流協會創辦人李鍾桂今天受訪時表示，從台灣高中生赴陸就學人數倍增來看，政府應該警惕，思考如何吸引本地學生留下來。
但她也說，青年愛好自由，能勇往直前，不是只有到大陸，也會選擇到泰國、韓國、日本等國家。她相信台灣青年對於該何去何從，會做出自我選擇。（編輯：楊昇儒）1070605