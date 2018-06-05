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中央社

張忠謀：陸半導體會大進步 仍落後台積電5至7年

中央社2018/06/05 12:28
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張建中新竹5日電）台積電董事長張忠謀預期，未來5至10年中國大陸半導體產業將會有相當大的進步，但還是會落後台積電5至7年。他也相信，10年後世界還是一樣需要台積電。

半導體教父張忠謀在今天台積電股東會後將退休，有股東把握最後機會，問他如何看待中國大陸半導體產業未來5至10年的發展。

張忠謀表示，很難預料5至10年後的情況，因為很多事情都可能發生，很多事情在1至2星期就可能發生，如中美貿易爭執可以有很多變化，也很可能會影響中國大陸半導體未來5至10年發展。

若依當前的走向預測，張忠謀預期，中國大陸半導體產業未來5至10年將會有相當大的進步，不過，台積電也會有很大的進步，中國大陸半導體與台積電的差距還是會一樣，還是會落後台積電5至7年。

張忠謀表示，台積電30年前選對了行業與商業模式，沒有東西可以取代矽積體電路，相信10年後世界還是一樣需要台積電。

至於股利政策方面，張忠謀說，以自由現金流量狀況看，今年的確可以每股配發新台幣10元現金股息，不過，這樣會把所有自由現金流量都發光，一點都沒有彈性，沒有伸縮餘地。

張忠謀表示，台積電是非常資本密集的公司，資本需求不可預測，不應該把所有的自由現金流量都發完，且台積電股利政策希望能維持穩定，甚至能每年上升一點，因此往年都發放自由現金流量的70%至75%。（編輯：許雅靜）1070605

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