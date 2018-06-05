張忠謀：陸半導體會大進步 仍落後台積電5至7年

（中央社記者張建中新竹5日電）台積電董事長張忠謀預期，未來5至10年中國大陸半導體產業將會有相當大的進步，但還是會落後台積電5至7年。他也相信，10年後世界還是一樣需要台積電。

半導體教父張忠謀在今天台積電股東會後將退休，有股東把握最後機會，問他如何看待中國大陸半導體產業未來5至10年的發展。

張忠謀表示，很難預料5至10年後的情況，因為很多事情都可能發生，很多事情在1至2星期就可能發生，如中美貿易爭執可以有很多變化，也很可能會影響中國大陸半導體未來5至10年發展。