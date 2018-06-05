核二2號機再轉 沈榮津：夏天供電可維持黃燈

（中央社記者朱則瑋台北5日電）原能會今天同意核二2號機再轉，經濟部長沈榮津表示，台電會按照SOP進行再轉程序，再轉後對電力穩定及調度非常有幫助，預估夏天供電燈號可維持在黃燈。

核二2號機再轉後，3月28日下午1時25分跳機，台電依規定通報原子能委員會，須提綜合檢討報告獲核准後，核二2號機才可重新併聯發電，原能會經過多次審查會議及現場視察，今天同意核二2號機再轉案。

經濟部長沈榮津、台北市電腦公會理事長童子賢今天參加台北國際電腦展（COMPUTEX），沈榮津會後受訪時表示，感謝原能會按照程序規定，完成核二2號機審查，台電會按照既定SOP開始再轉，台電總經理鍾炳利及原廠技師都會進駐，慢慢把機組調整到最佳化。