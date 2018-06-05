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中央社

業成：Q3推新一代超聲波屏下指紋辨識技術產品

中央社2018/06/05 12:22
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義苗栗5日電）蘋果觸控面板供應商業成GIS-KY董事長周賢穎今天在股東會後記者會表示，第3季將推出新一代超聲波屏下指紋辨識技術產品。

周賢穎說，一般屏下指紋辨識只有超聲波及光學式觸控可以做到，光學式指紋辨識配合不同解析度有機發光二極體（OLED）面板可能會有干擾，甚至連手指乾、濕都可能會受到影響，所以超聲波技術較具優勢。

他說，超聲波屏下指紋辨識技術，因有厚度感應問題，主要應用在厚度較薄的OLED面板，包括蓋板0.5公釐（mm），OLED厚0.1至0.2mm，兩者合計大約0.7mm；液晶面板（LCD）太厚感應不到。

業成財報顯示，去年資本支出新台幣94.3億元。周賢穎表示，今年全年差不多100億元，上半年資本支出75億元左右，包括因應新的平板電腦窄邊框設計，所做製程改善，筆電產品等。下半年是否有新的產品，還要看客戶，有機發光二極體技術先準備好，看整體市場需求決定產品進度。

另外，業成針對大客戶生產筆電模組，成都廠月產能30多萬片，將陸續擴充為50萬片至70萬片，筆電產品產能可應用在11至17吋。

業成車載產品目前以中控板貼合為主，並投入車用鍍膜、膜內射出成型產品，將感應器與蓋板整合在一起，車載產品特別重視反眩光、指紋、油污及耐刮功能。（編輯：楊玫寧）1070605

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