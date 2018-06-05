六四年年有新書 化名編輯組披露罕見資料

打開這本書，很快映入眼簾的，是馬克思巨幅肖像，用編輯的話來說，是「挖到六四事件的根，馬克思主義是21世紀悲劇的根源」。書中記錄六四，但不只談六四，梳理共產理念及中國共產黨治理下的悲劇，是這本書最大的特色。

「天安門殺戮」一書封面由天安門學運時被罷黜的中共總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤題字，編輯及作者人在海外，為了他們在大陸國內家人的安全，化名「編輯組」，另有在澳洲的齊氏文化基金會共同編輯。

六四專題（中央社台北5日電）「六四一直讓我耿耿於懷，怎麼能用這樣的方式消滅自己的人民？」由數名海外人士共同編輯撰寫的新書「天安門殺戮」6月初在台灣出版，特點是以珍貴圖像記錄歷史，並披露罕見的軍方資料。

2013年起，「編輯組」整理過去有關六四的上百萬字資料，思考如何為新書找到有意義的切入角度以及找到有力量的照片，最後是透過研究者們的觀點，以中共內部「宮廷政變、軍事政變」的角度，看待六四這場血腥屠殺。

此外，本書也從當時報導天安門學運的國際報刊雜誌收集最具代表性的照片，包括法國巴黎競賽、美國新聞週刊、英國每日郵報等。

1989年天安門學運的導火線，是紀念前總理胡耀邦的去世，請願抗議的學生，藉此機會譴責當時的腐敗現象、物價膨脹和缺少自由。

當時東歐共產國家正在經歷民主化風潮，編輯組說，鄧小平決定以軍隊鎮壓為期約7週的學生愛國民主運動，不僅是出於維護自己的利益，更是為了讓中共不會在他手上垮掉，因此採取強硬的立場。

書中指出，黨內鬥爭讓趙紫陽的權力被篡奪，鄧小平與陳雲等強硬派中共政治元老們取得共識：聯手倒趙，出兵鎮壓學運，確保紅色江山永固。而李鵬則是當時對國家經濟和政治改革方案滿懷敵意的強硬派代言人。

編輯組告訴中央社記者，他們從舊書市場的熟人管道取得版權頁上印有「機密」的軍方內部檔案，經過和其他軍方出版品比對紙質，認為可信度很高。

儘管中共從未正式對外承認在天安門事件中開槍，但這些首次引用軍方內部檔案卻顯示，軍方為自己的開槍辯解；也有軍人脫隊想保護學生，結果被判入獄18年；此外，在北京戒嚴期間，一名士兵犯下強姦罪，反映個別軍紀不佳的狀況。當時戒嚴部隊指揮部發布的軍隊鎮壓學運的口號為：「保衛黨中央！保衛祖國！保衛首都！保衛憲法！堅決鎮壓暴徒！」

在北京軍區政治部保衛部出版的「北京軍區（華北軍區）保衛工作大事記（1948-1992）」一書中 ，提及一名叫做李偉的士兵脫離部隊，參與廣場學生組織「高自聯」的活動，擔任糾察分隊總隊長保護學生。李偉在屠殺後被逮捕，又組織被捕者越獄未遂，最後軍事法院將他判監18年。

編輯組認為，這顯示不是所有的軍人都聽命於上級開槍鎮壓民眾的決定。

這本書也記錄了六四消息傳來後，1989年6月5日在成都發生的民眾與武警之間的衝突，這場發生在天府廣場的示威，據說造成約1800人受傷，數十人被捕，書中並附上兩名農民被指控放火燒軍車而被處決的照片。國際特赦組織表示，六四鎮壓後已造成1000多人的處決。

書中認為，六四不是孤立事件，至今在中國西藏、新疆上演的高壓治理，以及在宗教信仰領域及面對維權律師越來越嚴格地對付，放大來看，這些其實是六四事件帶來的致命後果。

因為六四讓中國走上了另一條路，鄧小平當時面對國際的抵制情緒，選擇經濟更加開放，官方對人民的態度是「要掙錢讓你掙，但你不能跟我要民主」，中國人至今仍生活在當年六四的後果當中，「希望讀者好好看一看，這到底是一個什麼樣的政權。」

編輯組表示，那些廣場上前一刻還活生生喊口號的人，後一分鐘已成為被坦克輾過的肉餅，還有人被指遭到國際禁用的達姆彈射殺，「六四事件不只是公平正義的的問題，也牽涉到軍事犯罪」。

他們對於一個政權用這樣的方式消滅自己的人民耿耿於懷，這也是出版此書的最大動力。（編輯：朱建陵）1070605