美特檢：川普前競選總幹事 試圖影響潛在證人

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）在今天的法院文件中表示，總統川普前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）試圖影響潛在證人。
穆勒已在川普陣營疑似與俄羅斯勾結的「通俄門」調查中，起訴曼納福特。路透社報導，穆勒要求審理此案的哥倫比亞特區聯邦地區法院的法官，撤銷或修正一項在審判開始前釋放曼納福特的命令。
曼納福特去年10月傳訊後獲釋，改以居家監禁。
穆勒在維吉尼亞州和華盛頓特區的聯邦法院起訴曼納福特，罪名包括洗錢、銀行和稅務詐欺、以及為烏克蘭從事遊說工作但未登記為外國代理人等。曼納福特不認罪。
穆勒向法院提出聲請，並附上美國聯邦調查局（FBI）特務杜明（Brock Domin）的陳訴書。陳訴書稱，曼納福特今年2月曾試圖打電話、傳簡訊和加密訊息給兩名人士，而這兩人都任職於曼納福特前雇主、目的在推動烏克蘭利益的「哈普斯堡集團」（Hapsburg Group）。
根據杜明，除了這兩人的文件和聲明，FBI還在曼納福特iCloud雲端帳戶發現通話紀錄和文件，顯示他在交保候審期間試圖對外聯繫。
杜明寫道，這些通訊行為是「為了影響他們的證詞，不然就是要隱藏證據」。「針對此事的調查仍在進行中。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1070605