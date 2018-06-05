美特檢：川普前競選總幹事 試圖影響潛在證人

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）在今天的法院文件中表示，總統川普前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）試圖影響潛在證人。

穆勒已在川普陣營疑似與俄羅斯勾結的「通俄門」調查中，起訴曼納福特。路透社報導，穆勒要求審理此案的哥倫比亞特區聯邦地區法院的法官，撤銷或修正一項在審判開始前釋放曼納福特的命令。

曼納福特去年10月傳訊後獲釋，改以居家監禁。

穆勒在維吉尼亞州和華盛頓特區的聯邦法院起訴曼納福特，罪名包括洗錢、銀行和稅務詐欺、以及為烏克蘭從事遊說工作但未登記為外國代理人等。曼納福特不認罪。