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應華布局「美國製造」 將透過併購赴美生產電動車零組

鉅亨網2018/06/05 12:33
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不只鴻海 (2317-TW) 正在布局「美國製造」的生產規劃，沖壓件廠應華精密 (5392-TW) 也因應開發美國電動車市場零組件需求，將透過併購模式取得在美現有的生產基地，董事會決議擬以 250 萬元以內的價格收購日本 MG 公司美國子公司，一旦此一購併案成立，將有助該集團擴張的生產規模。

應華指出，日本 MG 公司的美國子公司主要在經營精密塑膠射出件，年營收約 1500 萬美元，其中生產結構並以汽車應用占 35%，3C 電子及 OA 產品應用占 20%，其他應用路 20%，預計在 6 月底前完成雙方談判，如達成協議，將有助於應華進一步切入美國電動車塑膠零組件市場。

同時，由於與應華同屬能率集團的捷邦 (1566-TW) 也有赴美設立工具機、汽車金屬零組件生產的需求，此一購併案順利達成，除了將應華的生產由亞洲擴大向北美布局，應華主管說，購併案也將協助捷邦在美國的在地化生產。

應華精密去年財報稅後純益為 2.26 億元，年增 2.16 倍，每股純益為 2.09 元，該公司董事會決議，擬對去年股利配發現金每股 1 元及股票股利 1.1 元，合計為 2.1 元，將提 6 月 12 日的股東會討論。

應華日 K 線圖

 

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