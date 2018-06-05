中華電孵5小金雞 鄭優：盼成數位匯流類股

中華電信董事長鄭優今天出席是方上櫃掛牌活動，他在致詞時表示，許多媒體朋友在撰寫新聞報導時，常常將是方電訊和中華精測、勤崴國際併稱為中華電信「3隻小金雞」，其實，中華電信旗下擁有5隻小金雞，除了是方、精測、勤崴之外，還有立鼎光電和中華資安兩家公司將來也準備朝向上市櫃目標邁進。未來，中華電信還會繼續孵育更多的小金雞，共同打造全新的中華電信集團轉投資艦隊。

是方今天以170元掛牌上櫃，開盤衝上216元，漲幅逾27%，成交量逾2500張，盤中約在206元附近高檔震盪。

（中央社記者江明晏台北5日電）中華電信轉投資小金雞是方今天掛牌上櫃，董事長鄭優表示，中華電信旗下其實擁有5隻小金雞，未來，會繼續孵育，盼成為台灣股市重要的「數位匯流類股」。

他表示，基於「台灣數位匯流」的理念，殷切期待，在不久的未來，中華電信轉投資的小金雞們能夠發揮群聚效應，成為台灣股市重要的「數位匯流類股」。

是方電訊最近3年度獲利能力維持成長，基本每股盈餘逐年增加，2016及2017年合併營業收入分別為19.8億元及21.26億元，每股盈餘則分別為5.29元及6.4元；2018年首季合併營業收入5.49億元、每股盈餘為1.81元。

是方預料，今年雲端應用將加速成長，首季雲端營收占比已達7%，今年底上看10%，近幾年挑戰倍增水準，看好應用逐漸成熟，將加速雲端營收成長。（編輯：李信寬）1070605