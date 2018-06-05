NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈國際電腦展開跑　迎接AIoT世代讚！胡家琳穿我國軍服接受川普祝福8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

世界環境日 北市邀民眾計算塑膠使用量

中央社2018/06/05 12:34
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者陳妍君台北5日電）今天是世界環境日，台北市環保局特別在網路上推出「減塑足跡計算器」，邀民眾計算每年塑膠使用量，藉此提醒大家減少使用並加強回收塑膠製品，以保護海洋生態與自己的健康。

舉例來說，民眾平均每週若使用3個塑膠杯或手搖飲料杯，3個塑膠果汁瓶或寶特瓶，3支吸管，3個超商沙拉盒或微波料理盒，3個盛裝食物的塑膠袋，3個塑膠碗、塑膠湯匙或叉子，3個購物塑膠袋，3個洋芋片或零食包裝袋，每年就製造了1248件塑膠垃圾。

環保局指出，根據聯合國環境規劃署估算，每年約有1300萬噸塑膠廢棄物流入海洋，對海洋生物造成極大威脅。去年台灣海洋廢棄物監測結果顯示，數量最多的海洋垃圾前5名分別是：寶特瓶、塑膠瓶蓋、吸管、玻璃瓶、塑膠提袋，其中有許多都是日常飲食中用過即丟的塑膠製品。

環保局表示，塑膠產品占人們產生廢棄物的10%，全球每年產生5000億個塑膠袋，每分鐘販售出100萬個塑膠瓶，每年有1300萬噸塑膠流入海洋、10萬隻海洋生物因塑膠致死，而且50%消費性塑膠物品都只被使用一次。

環保局指出，民眾丟棄的塑膠杯與塑膠袋若被沖入海中，一段時間後會碎裂成塑膠微粒，被小蝦吞食後，小蝦又被魚類吞食，最後魚類來到人類的餐桌，等於人類輾轉將塑膠微粒吞下肚。

為鼓勵民眾減少塑膠使用量，環保局也在臉書推出「塑仇者聯盟On line」抽獎活動。民眾分享環保局臉書貼文，並留言分享減塑友善店家資訊、照片、優惠內容、位置，或提供生活中的減塑妙招，就有機會抽中電影票或環保生活小物。

「減塑足跡計算器」網址為http://www.plasticcounts.net.tw/，詳情可上環保局臉書粉絲專頁查詢。（編輯：張銘坤）1070605

疑大太陽與疲勞駕駛 高市4...王光祥：繼續加碼大同持股 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan