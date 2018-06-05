世界環境日 北市邀民眾計算塑膠使用量

（中央社記者陳妍君台北5日電）今天是世界環境日，台北市環保局特別在網路上推出「減塑足跡計算器」，邀民眾計算每年塑膠使用量，藉此提醒大家減少使用並加強回收塑膠製品，以保護海洋生態與自己的健康。

舉例來說，民眾平均每週若使用3個塑膠杯或手搖飲料杯，3個塑膠果汁瓶或寶特瓶，3支吸管，3個超商沙拉盒或微波料理盒，3個盛裝食物的塑膠袋，3個塑膠碗、塑膠湯匙或叉子，3個購物塑膠袋，3個洋芋片或零食包裝袋，每年就製造了1248件塑膠垃圾。

環保局指出，根據聯合國環境規劃署估算，每年約有1300萬噸塑膠廢棄物流入海洋，對海洋生物造成極大威脅。去年台灣海洋廢棄物監測結果顯示，數量最多的海洋垃圾前5名分別是：寶特瓶、塑膠瓶蓋、吸管、玻璃瓶、塑膠提袋，其中有許多都是日常飲食中用過即丟的塑膠製品。