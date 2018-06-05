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台灣之光！美海軍官校畢業　胡家琳穿我軍服接受川普祝福

編輯中心／綜合報導2018/06/05 13:19
▲胡家琳在美海官校的畢業典禮上，穿我國軍服接受美國總統川普的祝福。（圖／取自胡元德臉書）
▲胡家琳在美海官校的畢業典禮上，穿我國軍服接受美國總統川普的祝福。（圖／取自胡元德臉書）

台灣之光又一人！來自台灣的胡家琳 5 月底剛從美國海軍官校以優異成績畢業，是 10 位國際學生之一。在美國海軍官校的畢業典禮上，胡家琳身穿中華民國海軍軍官學校制服接受美國總統川普的祝福，陸軍上士退役的父親胡元德也特地赴美，為她行掛階後的第一次敬禮。

胡元德在臉書 po 出女兒敬禮的照片，並發文表示「家琳是美海官 2018 年班 1200 名畢業生之一（也是十位國際學生之一），當家琳從美國總統川普先生手中接獲祝福一刻，是何等榮耀與不易！接續從校長手中領受畢業證書更是讓我與內人激動不已。小小身軀在陽剛味十足的美式訓練嚴峻環境崢嶸，談何容易，而家琳銜任美海官射擊隊長，是另類的"美國隊長"，尚獲頒年度射擊隊最優質代表！」


▲胡元德在臉書分享女兒胡家琳敬禮的照片。（圖／翻攝自胡元德臉書）

照片可見，胡家琳手持畢業證書，從容、大方且笑容璀璨的接受所有人祝福，令人振奮！不過仔細一看，還有更令人興奮的畫面，她身著中華民國海官校服接受祝福，彰顯中華民國軍人的優質與堅持，讓台灣再度躍上國際，被世界看見。

對此，胡元德也表示欣慰，並對女兒的「光榮時刻」引以為傲。據了解，胡元德為成大醫院駐警隊隊長，育有 3 名女兒胡家瑜、胡家琳與胡家琪，且她們皆從軍報國，胡家琪月底將遠赴美國就讀西點軍校。


▲胡元德在臉書 po 照發文，對女兒的表現引以為傲。（圖／翻攝自胡元德臉書）


▲胡家琳出生軍人世家，不僅成績優異，還在美海官的畢業典禮上，穿我國軍服接受川普祝福，被封為「台灣之光」。（圖／翻攝自胡元德臉書）

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