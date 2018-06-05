NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈國際電腦展開跑　迎接AIoT世代讚！胡家琳穿我國軍服接受川普祝福8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

童子賢：資訊科技為台灣經濟發展重中之重

中央社2018/06/05 12:41
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）台北市電腦公會理事長童子賢表示，資訊科技已成為台灣在進出口貿易與經濟發展動能上的「重中之重」，即將登上舞台的創新科技應用值得期待。

台北國際電腦展今天上午在南港展覽館舉行開幕典禮。童子賢致詞表示，台灣資訊電子產業在全球具有舉足輕重地位，台灣資訊電子廠商也一直是產業分工中重要而友善的跨國合作好夥伴。

童子賢指出，台灣在資訊科技發展40年的歷史中沒有缺席，資訊科技已成為台灣在進出口貿易與經濟發展動能上的「重中之重」。

童子賢說，台北國際電腦展在3年前也新建立InnoVEX新創展平台，今年一共有21個國家，388個新創團隊參與，期間也安排60多位產業專家進行100場以上演講。

展望今年，童子賢表示，今年是積體電路（IC）發明60週年，是個人電腦Apple II發明滿40週年，也是新一代智慧手機應用滿10週年。

他說，數十年來，資訊產業由半導體、電腦科技、網際網路、智慧行動建立雄厚基礎。運用這個基礎，即將登上舞台的創新科技應用值得期待。從人工智慧到物聯網，從車用電子到區塊鏈與數位金融，資訊科技不斷改變人類生活與生產力的面貌，也帶動全球經濟發展。（編輯：楊玫寧）1070605

中華電孵5小金雞 鄭優：盼...美航挺台灣不改標示方式 澳航鬆

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan