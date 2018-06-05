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同股不同權與公器私用：看Domo認識雙重股權及利益

鉅亨網2018/06/05 12:50
鉅亨網 / NOWnews
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近期美國由猶他州軟體公司 Domo 提交的首次公開募股 IPO 申請引發了各界關注，受矚目的點卻不是好事。

Domo 在 2015 年投入高科技市場，風險投資者當時把其估值預計在 20 億美元，讓 Domo 立即進入了「獨角獸」社群，也就是市值超過 10 億美元的初創企業。

當時創始人兼執行長 Josh James 解釋說，一直處於隱形模式的 Domo 正建立其客戶群，並秘密提升其產品能力，技術先進到「還沒有真正的競爭對手」

然而，隨著今年 6 月 1 日的 IPO 申請顯示，想要購買 IPO 的投資者似乎夢碎了。

申報資料顯示，Domo 為一間陷入赤字的企業。

 

以如此之快的速度燃燒現金，如果不能在 8 月份上市或注入數百萬美元的資金，將不得不大幅縮減歸零，或選擇宣布破產。文件中提及，「我們面臨激烈的競爭，我們可能無法有效競爭」。

整個 IPO 申請表也顯示了矽谷融資方面的潛在缺陷：願意給予創始人無限的權利。

註冊聲明顯示 Domo 擁有雙重股票結構，A 級完全由 James 擁有，授予每股 40 票投票權，而 B 類股由其他人所擁有，將被授予每票一票投票權。上市前，James 則擁有 91.7% 的投票權，而 IPO 後的權利也不會有太多變動。

另一個給投資人拉警報的似乎是 James 擁有著公物私用的傾向，2 年多來 Domo 一直租用由 James 合夥公司 JJ Spud 的私人飛機，每個飛行小時費用為 3276 美元。從 2016 年 2 月 1 日到去年 4 月 3 日，該經費已達 180 萬美元。

Domo 上市申請文件 / 圖：SEC
Domo 上市申請文件 / 圖：SEC

Domo 還花費了 60 萬美元在 Cubby 的芝加哥牛肉餐廳的餐飲服務上，而此餐廳正是由 James 和他的兄弟 Cubby 所擁有。另外，Domo 還從一家由 James 部分所有的室內設計公司 Alice Lane Home Collection 購買了約 20 萬美元的裝飾品。

去年，James 還獲得了 537,000 美元的薪水、獎金、和其他薪酬，但他看起來似乎不需靠薪水討生活。

Domo 的股票登記披露表明，截至 1 月 31 日的上個財年，營收為 1.085 億美元，虧損達 1.766 億美元。截至 4 月 30 日的第一季度，其營收為 3200 萬美元，但虧損達 4550 萬美元。截至 4 月 30 日的累計赤字超過 8.03 億美元。

 

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