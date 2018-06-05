中國調查外國晶片商 分析：或因價格上漲

路透社引述美國金融顧問公司史帝弗尼可拉斯（Stifel Nicolaus）分析師凱西迪（Kevin Cassidy）表示，中國個人電腦及智慧型手機的銷售成本及利潤率要低於其他國家。中國政府在試圖保護個人電腦及智慧型手機市場免受DRAM成本上漲的衝擊。

動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片用於智慧型手機及個人電腦的數據儲存，而這3家公司正是DRAM晶片最大供應商。

（中央社台北5日電）綜合外媒報導，美光科技、三星電子和海力士半導體等3家晶片製造商日前均證實，中國國家市場監督管理總局官員近期走訪了他們的中國辦公室。分析指出，調查可能涉及DRAM晶片價格上升。

華爾街日報則引述市場分析機構伯恩斯坦研究（Bernstein）分析師紐曼（Mark Newman）表示，中國對於DRAM晶片的需求持續超過供應。中國政府或許也在試圖從當前的DRAM定價環境來獲得談判籌碼。

他表示，就算中國試圖磋商一些技術轉讓合約，並力圖施壓現有內存生產商與中國存儲晶片企業分享部分技術，他也不會感到驚訝。

報導指出，中國正在努力降低對外國晶片的依賴程度。

國際商業策略公司（International BusinessStrategies Inc.）研究報告顯示，中國使用的價值1900億美元晶片中，近90%為進口或由外資公司在中國生產。

伯恩斯坦研究分析報告則指出，DRAM價格過去兩年普遍上漲，而NAND快閃記憶體價格在近幾個季度下跌。

據報導，中國已在加緊開發和生產國產儲存晶片。主要項目包括合肥長鑫和福建晉華集成電路的DRAM生產計畫，以及長江存儲科技在武漢的3D-NAND廠。（編輯：繆宗翰/楊昇儒）1070605