旅宿業莫用貨櫃屋 消保處查獲15家違規

（中央社記者楊淑閔台北5日電）行政院消費者保護處今天公布貨櫃民宿查核結果，計15家違規，其中5家因無旅宿登記證或有證但自行增設貨櫃屋，已開罰，其餘查處中；消保處並提醒，旅宿業不能用貨櫃屋。

行政院消保處參議王淑慧表示，休閒旅遊風氣盛，吸引不少業者自行運用貨櫃屋作為住房硬體使用，但是合法領有旅宿登記證的業態計有3種，其中民宿經營者依據民宿管理辦法第二條規定，必須是使用自用住宅空閒房間，所以不包含貨櫃屋。

她進一步說明，另外兩種是觀光旅館業者及旅館業者，除要符合比民宿嚴格的消防與建管法規規定，還要提出建築、房屋文件。