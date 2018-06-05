陳佩琪要提告 柯文哲也稱常被抹黑抹紅

柯文哲表示，他回家後會持續與陳佩琪溝通，畢竟「媒體告不完，如果這樣講，每件去告還告得完嗎？」

他說，陳佩琪的個性很強，「這個算他（指電視台等）運氣不好，我個人的話，我看一看、嘴巴唸一唸就算了，問題是我們家的錢都是陳佩琪在管的，你講到她，等於踩到地雷」。

（中央社記者梁珮綺台北5日電）台北市長柯文哲今天說，對於夫人陳佩琪要提告，他會持續溝通，不過，他也表示，他長期被不實新聞攻擊，政論節目再討論，變成惡性循環，而每天的抹黑與抹紅，「看民調就知道還是有效」。

不過，他也說，他長期被不實新聞攻擊，政論節目再拿假新聞討論，變成惡性循環，像是他與民進黨籍市議員黃向羣哥哥合照，也被指與中國對台統戰文膽辛旗合照，「講得好像我們去大陸勾結共匪一樣」。

柯文哲抱怨，又如先前曾傳出鴻海董事長郭台銘與他要搭配競選正副總統，「我到現在為止，連郭台銘一次都沒有見過」。

由於曾任柯文哲競選總幹事的姚立明，多次在政論節目上質疑柯文哲的競選經費，柯文哲坦言，此事讓他對人性非常失望，至今仍耿耿於懷，也是他還未募款的原因。

他表示，如果4年前，3次的競選經費公開記者會是姚立明主持，還敢出來說他競選經費有問題，「這實在太扯了」。

有媒體追問，柯文哲捐出的錢與繳納罰款的錢，超過選舉補助款，代表帳目有出入，柯文哲表示，當時選舉時，他認為應該足夠，所以提早停止募款，沒想到後端還有一大堆帳單，「也不可能不付」。

他話鋒一轉，表示他與陳佩琪都是台大醫學系畢業，「2個台大畢業的醫生，30年也沒有什麼花費」，就算家裡有幾千萬也是正常的，甚至上億都有可能。（編輯：張銘坤）1070605