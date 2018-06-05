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〈台北國際電腦展〉童子賢：科技新創時代來臨 台灣資

鉅亨網2018/06/05 12:52
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2018 Computex 今天開展，和碩 (4938-TW) 董事長暨台北市電腦商業同業公會理事長童子賢表示，全球資訊產業打下雄厚基礎，未來新創科技將成為全球經濟主要動能，在資訊電子產業未曾缺席的台灣，向來在全球舉足輕重，更是產業分工中的跨國優質夥伴，未來角色令人期待。

2018 台北國際電腦展今天開展，以 5G、AI 等主題的新科技表演揭開序幕。（鉅亨網記者黃雅娟攝）
2018 台北國際電腦展今天開展，以 5G、AI 等主題的新科技表演揭開序幕。（鉅亨網記者黃雅娟攝）

童子賢指出，2018 是積體電路發明 60 週年、個人電腦 Apple II 發明滿 40 週年，更是新一代智慧手機應用滿 10 週年，台灣在資訊科技發展未曾缺席。

童子賢認為，台灣資訊電子產業在全球舉足輕重，也一直是產業分工中重要而友善的跨國合作好夥伴。

全球資訊產業由半導體、電腦科技、網際網路及智慧行動打下基礎，童子賢指出，在這基礎之上，未來登上舞台的創新科技值得期待，從人工智慧到物聯網，從車用電子到區塊鍊與數位金融，科技改變人類生活與生產力的面貌，未來將成為全球經濟發展主要動能。

童子賢認為，2017 年資訊科技產業占全台灣外銷出口比重達 40%，是台灣經濟發展動能上的「重中之重」；而 2017 年台灣對外貿易總值接近 5700 億美元，對外貿易總值對 GPD 占比高達 99.6%，遠超越南韓的 68.4%。

2018 Computex 台北國際電腦展今天開展，本次展覽來自全球的 1602 家資訊廠商，參展攤位共 5015 個；將展出五大主題，包括 IOT、AI、5G、BlockChain 及 Gaming&VR，預計將有 4 萬名以上國內外廠商及買主參展。

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