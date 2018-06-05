〈台北國際電腦展〉童子賢：科技新創時代來臨 台灣資

2018 Computex 今天開展，和碩 (4938-TW) 董事長暨台北市電腦商業同業公會理事長童子賢表示，全球資訊產業打下雄厚基礎，未來新創科技將成為全球經濟主要動能，在資訊電子產業未曾缺席的台灣，向來在全球舉足輕重，更是產業分工中的跨國優質夥伴，未來角色令人期待。

2018 台北國際電腦展今天開展，以 5G、AI 等主題的新科技表演揭開序幕。（鉅亨網記者黃雅娟攝）

童子賢指出，2018 是積體電路發明 60 週年、個人電腦 Apple II 發明滿 40 週年，更是新一代智慧手機應用滿 10 週年，台灣在資訊科技發展未曾缺席。

童子賢認為，台灣資訊電子產業在全球舉足輕重，也一直是產業分工中重要而友善的跨國合作好夥伴。