國巨陳泰銘60宏願 發動併購領台灣打世界盃

不過被動元件產業市況高低起伏，陳泰銘主導國巨的發展策略，也非全然一帆風順。2000年國巨併購飛利浦陶瓷元件和磁性材料兩部門，當時被市場看狠狠看衰。2008年國巨受到金融海嘯衝擊，股價一度跌到只有新台幣3元，淪為雞蛋水餃股。

陳泰銘早在年輕時就踏進被動元件產業，1987年創立台灣阻抗，2年後與哥哥陳木元創立的國巨合併。這31年來，陳泰銘持續專注本業，培養出敏銳的市場判斷力，鮮少聽聞陳泰銘投資其他實業。他不斷透過併購方式，擴大國巨集團的版圖，也讓陳泰銘很早就有「併購大王」的封號。

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）缺貨漲價影響，被動元件產業業績水漲船高，帶動國巨股價攀上千元大關，今年60歲的國巨董事長陳泰銘扮演要角。他不以此而滿足，持續做大營運規模，要帶領台灣產業打世界盃。

近年被動元件產業進入成熟期，2010年到2015年間產業擴產失序造成產品價格崩落，期間國巨集團營運也受到不小的阻礙，季度每股純益多在0.5元以下。2011年陳泰銘萌生國巨下市的念頭，市場質疑聲浪不斷。

2016年起陳泰銘展開新局，先發揮國巨在台灣被動元件產業的火車頭角色，他要求國巨嚴守產能擴充紀律，逐步讓積層陶瓷電容（MLCC）元件市場價格回穩。

他更率先掌握到日本被動元件大廠政策性轉向汽車電子和工業應用轉型的趨勢，受惠產能釋出，讓國巨先搭上了消費型被動元件缺貨漲價的浪潮。

此外，國巨從2013年起發動4次現金減資，瘦身有成，股本從新台幣220.4億元，降至35.23億元。減資幅度達84%，也奠定日後國巨每股純益和股價攀升的基礎。

陳泰銘不僅在檯面上併購擴張國巨集團版圖，檯面下更透過投資公司深化在台灣被動元件產業的滲透力。

從今年第1季財報來看，國巨集團本身持有大毅約9%股權，集團旗下國新投資持有九豪精密約7.4%股權、持股蜜望實2.1%、持股大毅5.6%等。這些鴨子划水的動作，壯大了陳泰銘在台灣被動元件產業的影響力。

現在，國巨集團是全球最大晶片電阻（R-Chip）供應商，市占率達到34%，也是全球第3大積層陶瓷電容（MLCC）製造商，市占率達到13%。

受惠缺貨漲價和減資效應，國巨股價在去年4月下旬衝破百元大關，短短1年出頭而已，今年5月中旬國巨股價已衝高到1000元，5月下旬更站上1090元新天價，近期股價僅次於大立光，站穩股后地位。

國巨今年第1季國巨每股純益衝高到12.15元，今年前4月獲利就已經賺贏去年、超越以往歷史年度創下新高。

外資更罕見出具報告預期，今年國巨每股稅後純益可望超過56.5元，明年上看66元，今年整體業績有機會突破480億元大關，營收獲利再創新高。

對於被動元件產業，陳泰銘一直很有定見。他指出，從來不排除併購議題，只要有助市場通路、技術和產品發展，併購計畫樂觀其成。他希望未來與廠商進一步結合，把台灣廠商產品帶到國際市場。

他也指出，把營運規模擴大才是重點，當產業成長不是太好的時候，透過產業互相結合合作、把規模做大，是另一種思考策略和思路。

陳泰銘擴大了國巨集團在被動元件產業的廣度和深度，也有實力面對中國紅色供應鏈的挑戰。他表示，期待台灣多幾個代表隊打世界盃，國巨也正在朝這方向進行。

也因此，國巨近期持續併購腳步，收購君耀-KY和美國普思電子，擴大布局5G和電動車應用領域。

今年適逢陳泰銘60歲。對他來說，去年是國巨創新轉型爆發的一年，今年也會是豐收有成的一年，未來陳泰銘要實現宏願，帶領台灣被動元件產業打世界盃。（編輯：黃國倫）1070605