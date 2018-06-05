費城老鷹球員拒訪白宮 川普：整隊都別來

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普今天又槓上職業美式足球聯盟（NFL），突然取消邀請今年超級盃冠軍隊伍費城老鷹造訪白宮的計畫，原因是部分球員在演奏國歌時以膝蓋脆地，抗議社會不公。
法新社和路透社報導，數名老鷹球員打算缺席訪問白宮的行程後，川普發表簡短聲明說，他已取消明天接待這支冠軍隊伍的計畫。
川普說：「費城老鷹整隊無法於明天造訪白宮。」
「他們不認同自己的總統，因為總統堅持在演奏國歌時，他們必須自豪地站著、手放在胸口，向軍中偉大的男女官兵和我國人民致敬。」
川普說，老鷹希望派出規模較小的代表團，「但計劃參與活動的1000名球迷值得擁有更好的待遇」。
川普說，他將另行為球迷舉辦一場活動，「光耀我們偉大的國家，向致力捍衛我國的英雄致敬，並自豪地高唱國歌」。
川普去年對多為非裔的NFL球員飆罵髒話，批評在演奏國歌期間以膝跪地抗議種族問題的球員是「狗娘養的」，引發大規模抗議潮。
在川普取消接待老鷹的計畫前，已有多名球員表示不會前往白宮，包括安全衛詹金斯（Malcolm Jenkins）和防守邊鋒朗恩（Chris Long）等。
老鷹老闆勞瑞（Jeffrey Lurie）經常批評川普，「紐約時報」（New York Times）今年稍早報導，勞瑞形容川普當選總統是場「災難」。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070605