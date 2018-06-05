費城老鷹球員拒訪白宮 川普：整隊都別來

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普今天又槓上職業美式足球聯盟（NFL），突然取消邀請今年超級盃冠軍隊伍費城老鷹造訪白宮的計畫，原因是部分球員在演奏國歌時以膝蓋脆地，抗議社會不公。

法新社和路透社報導，數名老鷹球員打算缺席訪問白宮的行程後，川普發表簡短聲明說，他已取消明天接待這支冠軍隊伍的計畫。

川普說：「費城老鷹整隊無法於明天造訪白宮。」

「他們不認同自己的總統，因為總統堅持在演奏國歌時，他們必須自豪地站著、手放在胸口，向軍中偉大的男女官兵和我國人民致敬。」